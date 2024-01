Pechvogel De Ligt moet wederom dreun incasseren bij Bayern MÃ¼nchen

Pechvogel De Ligt moet wederom dreun incasseren bij Bayern München

Matthijs de Ligt heeft schade opgelopen aan het kapsel van zijn knie, zo maakt Bayern München dinsdag officieel wereldkundig. De centrumverdediger moet hierdoor noodgedwongen een trainingspauze inlassen en zal daarom de komende duels van der Rekordmeister missen.

De Ligt liep de blessure op tijdens het trainingskamp van Bayern in het Portugese Faro. Na een MRI-scan kwam de medische afdeling van de Duitse grootmacht met de bevestiging dat het om een knieblessure gaat. Het is nog onduidelijk wanneer De Ligt weer mag meetrainen met het elftal van trainer Thomas Tuchel.

Het is voor De Ligt al de derde keer dit seizoen dat hij vanwege blessureleed ontbreekt bij Bayern. De voormalig Ajax-speler miste in september en oktober diverse wedstrijden door knieproblemen en in november scheurde hij de binnenband van zijn knie. Hierdoor moest De Ligt vier competitieduels, de ontknoping in de Champions League en de afsluitende EK-kwalificatieduels van Oranje laten schieten.

De Ligt had afgelopen vrijdag nog een basisplaats bij Bayern, dat de Bundesliga hervatte met een 3-0 overwinning op TSG Hoffenheim. De Oranje-international deed negentig minuten mee en vormde samen met Dayot Upamecano het hart van de Bayern-defensie.

De voor circa 70 miljoen euro aangetrokken De Ligt beleefde een geslaagd debuutseizoen bij Bayern. Hij veroverde al snel een basisplaats en sloot de jaargang af met 43 optredens in alle competities. Dit seizoen verloopt door de diverse blessures dus een stuk moeizamer voor de mandekker.

Tuchel lijkt daarnaast geen groot liefhebber te zijn van De Ligt, die wellicht in de zomer alweer vertrekt bij Bayern. Volgens de Duitse tak van Sky Sports is Manchester United-manager Erik ten Hag 'zeer geïnteresseerd' in het contracteren van De Ligt. De coach kent de verdediger nog van hun gezamenlijke periode bij Ajax.

Het wegvallen van De Ligt is een flinke tegenvaller voor Tuchel. De trainer van Bayern moet namelijk ook Kim Min-jae enige tijd missen, daar de verdediger met Zuid-Korea deelneemt aan de Azië Cup. Tuchel kan zondag tegen Werder Bremen achterin eventueel een beroep doen op de onlangs aangetrokken Eric Dier.

