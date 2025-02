PEC Zwolle legt bod van 1,5 miljoen euro uit Rusland op sterkhouder naast zich neer

PEC Zwolle heeft een aanbod van 1,5 miljoen euro van het Russische Baltika Kaliningrad op Anouar El Azzouzi afgeslagen, zo weet Voetbalzone uit betrouwbare bron.

De 23-jarige El Azzouzi is bij PEC bezig aan een sterk seizoen, en dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven.

Maandag kwam naar buiten dat het Deense FC Midtylland interesse had in de speler van PEC. De Denen zouden een bod van 1 miljoen euro hebben uitgebracht op de 23-jarige middenvelder, maar dat werd door de club uit Zwolle resoluut afgewezen.

Ook het Russische Baltika Kalinigrad is geïnteresseerd in de talentvolle middenvelder, die in Zwolle nog een contract heeft tot de zomer van 2026. De Russen zouden een bod van 1,5 miljoen euro hebben gedaan op El Azzouzi.

PEC weigert vooralsnog om de sterkhouder te laten gaan en zet in op een vertrek in de zomer. Baltika Kalinigrad is desondanks van plan deze winter nog een nieuw bod uit te brengen op de voormalig jeugdinternational van Marokko.

El Azzouzi maakte anderhalf jaar geleden de overstap van FC Dordrecht naar PEC. De Blauwvingers betaalden destijds een bescheiden vergoeding voor de rechtspoot. Eerder speelde de tweelingbroer van Bologna-speler Oussama El Azzouzi in de jeugd van Vitesse en NEC.