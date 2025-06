PEC Zwolle houdt forse transfersom over aan verkoop Anouar El Azzouzi

PEC Zwolle-middenvelder Anouar El Azzouzi heeft zijn gewenste transfer naar het buitenland dan toch te pakken. De controleur, die eerder zijn overstap naar Austria Wien in het water zag vallen, heeft een contract getekend bij Fortuna Düsseldorf.

Austria Wien, PEC en El Azzouzi waren eind mei helemaal rond over de transfer, maar doordat Wien op de laatste speeldag voorronde Champions League misliep, konden de Oostenrijkers de transfer financieel niet meer verantwoorden.

Nu heeft El Azzouzi alsnog een transfer naar een Bundesliga te pakken, op het tweede niveau van Duitsland. De Marokkaan (24), die nog een eenjarig contract had bij PEC met de optie op een extra seizoen, levert de Zwollenaren volgens De Telegraaf circa één miljoen euro op.

El Azzouzi ontwikkelde zich tot vaste basisspeler in Overijssel en speelde uiteindelijk 56 wedstrijden voor de Eredivisionist. “In Zwolle heb ik twee fantastische jaren gehad”, laat El Azzouzi weten in een reactie op de clubwebsite.

“Ik heb me hier in de basis geknokt en twee seizoenen alles gegeven voor de club. Zij hebben mij de kans gegeven om in de Eredivisie te gaan spelen en nu maak ik deze mooie transfer, waar de club een mooie transfersom aan overhoudt.”

“Ik ben blij dat ik na de laatste wedstrijd tegen FC Groningen al afscheid heb mogen nemen, maar wil bij deze nogmaals iedereen en met name de fantastische supporters bedanken voor alles. Jullie zitten in mijn hart en ik kom zeker nog eens naar Zwolle om een wedstrijd te kijken. Het ga jullie goed”, aldus El Azzouzi, die in Düsseldorf rugnummer 8 heeft gekregen.