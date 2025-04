PEC Zwolle geeft binnen 4 minuten 0-2 voorsprong weg tegen herboren Almere City FC

Almere City FC heeft een punt overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle: 2-2. De hekkensluiter koerste lange tijd op een gevoelige nederlaag af, maar toonde veerkracht en wist knap een 0-2 achterstand weg te poetsen. Nummer zeventien Almere City staat nu vijf punten achter nummer zestien Willem II. Nummer veertien PEC bereikt de grens van 30 punten.

De bezoekers sloegen in de eerste helft in het Yanmar Stadion twee keer keihard toe. Anouar El Azzouzi schoot raak na 23 minuten, na een bekeken steekball van Filip Krastev. Met een halfuur spelen op de klok knalde Dylan Vente op fraaie wijze raak van buiten het strafschopgebied. Doelman Nordin Bakker had geen antwoord op zijn knal in de linkerbovenhoek.

Een flinke tegenvaller voor Almere City, vorige week nog met 0-2 te sterk voor concurrent Willem II. De nummer achttien in de Eredivisie ging rusten met een flinke achterstand en had nog maar 45 minuten om iets terug te doen tegen het effectieve PEC.

Jeroen Rijsdijk bleek een goede hand van wisselen te hebben toen hij Ali Jasim het veld instuurde na 65 minuten spelen. De aanvaller uit Irak knalde een minuut na zijn entree raak in de linkerbenedenhoek. Het geloof was helemaal terug bij de thuisclub en in minuut 71 viel zelfs de 2-2: Junior Kadile tikte van dichtbij binnen na een vlotte aanval.

Feest op de tribunes en ongeloof in het kamp van PEC. De comfortabele voorsprong was als sneeuw voor de zon verdwenen en het herboren Almere City maakte zich op voor een slotoffensief. PEC-trainer Johnny Jansen, die na dit seizoen vertrekt, zag het allemaal met lede ogen aan vanaf de zijkant.

PEC krabbelde langzaam weer op en had pech toen invaller Odysseus Velanas net naast kopte. Het was duidelijk dat de spanning er behoorlijk opstond bij beide ploegen, zeker ook gezien de strijd tegen degradatie die eigenlijk al het hele seizoen bezig is voor zowel Almere City als PEC.

Een punt uiteindelijk voor Almere City, dat gele kaarten incasseerde voor Vasilios Zagaritis en Jochem Ritmeester van de Kamp. Beide spelers zijn geschorst voor de uitwedstrijd tegen PSV op 12 april. PEC gaat een dag later op bezoek bij FC Twente.