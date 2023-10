PEC zet fout recht na ophef: Feyenoord-icoon Rinus Israël tóch welkom

Zondag, 8 oktober 2023 om 10:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:43

Het heeft Rinus Israël de nodige moeite gekost om een toegangsbewijs te bemachtigen voor de ontmoeting tussen PEC Zwolle en Feyenoord van zondag. De inmiddels 81-jarige oud-verdediger heeft een verleden bij beide clubs en in zo'n geval ben je in de meeste gevallen altijd welkom bij thuisduels. Israël kon echter in eerste instantie geen kaart bemachtigen via PEC, maar na ophef in diverse media kwam het toch nog goed.

Israël deed zaterdag zijn verhaal in NH Radio Sportcafé. "Eerst vroeg de dame die ik aan de lijn had: 'Bent u lid van PEC? Nee, zei ik, ik heb bij jullie gevoetbald. Oké, zei ze, dan ga ik even informeren op kantoor'".

Het belletje van de Feyenoord-icoon zorgde er niet voor dat de Europacup I-winnaar in 1970, die met PEC in 1978 promoveerde en er ook nog als trainer en assistent werkte, een kaartje kreeg toegezegd voor de wedstrijd van zondag.

Clubiconen zijn altijd welkom bij PEC Zwolle, dus meneer Israel uiteraard ook. Rinus is er dus morgen ook ‘gewoon’ bij (na eerdere miscommunicatie). — PEC Zwolle (@PECZwolle) October 7, 2023

"Ik had alleen recht op kaarten als ik een jaar geleden trainer was geweest van PEC Zwolle. Maar ik zei: 'Ik hoef geen vrijkaarten, ik wil ze kopen!' Maar dat kon dus niet. Omdat ik vorig jaar dus geen trainer was", zo onthulde Israël.

"Ik zei zelfs nog: 'Ik heb jullie nota bene naar de Eredivisie gebracht!' Maar nee, ik had nergens recht op. En ik vroeg niet eens om een parkeerkaart", aldus de voormalig international van Oranje met enig gevoel voor cynisme.

Er ontstond de nodige ophef op onder meer X, wat PEC noopte om met een reactie te komen. "Clubiconen zijn altijd welkom bij PEC Zwolle, dus meneer Israël uiteraard ook. Rinus is er dus morgen (zondag, red.) ook ‘gewoon’ bij (na eerdere miscommunicatie)", schrijft de club uit Zwolle op het social media-kanaal.

Woordvoerder Paul Schrijver van PEC zette zaterdag al een dikke streep onder de kwestie-Israël. "Het is al lang en breed opgelost. Dus reageren hierop is achterhaald, wat mij betreft", zo klinkt het in een korte reactie aan De Stentor.