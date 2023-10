Pavlidis zet indrukwekkende reeks voort en helpt AZ aan ruime overwinning

Zondag, 1 oktober 2023 om 18:40 • Jan Hoeksema • Laatste update: 18:53

AZ heeft zondag eenvoudig afgerekend met Fortuna Sittard. In een uiteindelijk zorgeloze wedstrijd werd het 4-0 voor de formatie van Pascal Jansen. Vangelis Pavlidis tekende alweer voor zijn negende goal van het seizoen en heeft daarmee in alle zeven Eredivisie-wedstrijden dit seizoen gescoord. Jordy Clasie opende het bal met een doelpunt op slag van rust, Dimitrios Siovas scoorde in het voor hem verkeerde doel en Tiago Dantas maakte zijn eerste goal in een AZ-shirt.

Jansen wijzigde zijn basisopstelling op één positie ten opzichte van het gelijkspel tegen Heracles (1-1) in de vorige speelronde. Riechedly Bazoer ging in die wedstrijd met een blessure naar de kant en werd tegen Fortuna vervangen door de negentienjarige Wouter Goes. Gezien de 3-0 nederlaag tegen Go Ahead Eagles was het niet ondenkbaar dat ook Danny Buijs zijn elftal zou wijzigen en dat deed hij ook. Oguzhan Özyakup begon in Alkmaar op het middenveld, wat betekende dat Rosier Loreintz op de bank zat.

In de eerste helft waren het de Fortunezen die brutaal het overwicht hadden in het ÁFAS Stadion. In een stroeve wedstrijd kwam de formatie van Buijs tot enkele kansjes, maar grote mogelijkheden wisten ze niet te creëren. Dat zou Fortuna uiteindelijk opbreken, daar AZ op slag van rust op voorsprong kwam. Aanvoerder Clasie mocht aanleggen na een afvallende bal en de middenvelder schoot met een droge knal binnen: 1-0.

GOAAAAAAAAAAL

Vangelis Pavlidis

Assist: Oguzhan Özyakup (own team)

AZ Alkmaar: 2-0 :Fortuna Sittard#azfor

Follow @dutchleagues ????pic.twitter.com/Y57qA1S85q — Dutch Goal Videos ???????? (@DutchLeagues) October 1, 2023

AZ opende de score dus vlak voor het bezoek aan de kleedkamer en ook snel na de rust wisten de Alkmaarders het net te vinden. Via Fortuna-middenvelder Özyakup belandde de bal voor de voeten van Pavlidis, die vervolgens doelman Ivor Pandur uitspeelde en binnentikte: 2-0. Pavlidis maakte dit seizoen vooralsnog in alle zeven competitiewedstrijden een doelpunt en scoorde in totaal al negen keer in de Eredivisie.

GOAAAAAAAAAL

Ruben van Bommel (Dimitrios Siovas own goal)

AZ Alkmaar: 3-0 :Fortuna Sittard#azfor

Follow @dutchleagues ????pic.twitter.com/YRLc5FYkAZ — Dutch Goal Videos ???????? (@DutchLeagues) October 1, 2023

In de slotfase werd de schade voor Fortuna nog groter. Na een mooie aanval was het Ruben van Bommel die een goede voorzet in huis had. Deze leek een prooi te worden voor Pavlidis, maar voordat hij kon binnenwerken schoot Siovas de bal al in zijn eigen doel: 3-0. Vlak voor het ingaan van de blessuretijd mocht Dantas ook een duit in het zakje doen. Na een lage voorzet vanaf de rechterkant had de Portugees twee instanties nodig om de bal achter Pandur te schieten: 4-0. Voor de huurling van Benfica betekende het zijn eerste doelpunt in dienst van AZ.