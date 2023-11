Paulo Dybala reageert met één emoji onder bericht van PSV

Vrijdag, 17 november 2023 om 20:01 • Mart van Mourik

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Paulo Dybala, die op Instagram reageert onder een bericht van PSV.

In gesprek met PSV TV laat Jerdy Schouten weten dat AS Roma-spits Paulo Dybala de beste directe tegenstander is tegen wie hij ooit heeft gespeeld. Het video-item wordt door PSV gedeeld op sociale media en de Argentijnse aanvalsleider heeft het moment eveneens gezien. Dybala reageert met een hartjes-emoji onder de post van de Eindhovenaren. Schouten speelde als speler van Bologna meermaals tegen Juventus, de voormalig werkgever van Dybala, en AS Roma.