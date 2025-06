Paul Simonis vertrekt bij Go Ahead Eagles en gaat aan de slag in de Bundesliga

Paul Simonis verlaat Go Ahead Eagles na één seizoen. De succestrainer gaat aan de slag bij VFL Wolfsburg. Beide clubs maken donderdagochtend melding van het nieuws dat er al even aan zat te komen.

Volgens berichten verkast Simonis voor een bedrag van minder dan één miljoen euro naar Wolfsburg. De trainer komt op de clubkanalen van Go Ahead met tekst en uitleg. "Aan de ene kan ben ik blij dat ik bij zo’n grote club ga werken die in een grote Europese competitie speelt. Het is voor mij een unieke kans. Die wilde ik aangrijpen. Aan de andere kant laat je een club achter die echt in je hart zit."

“Ik ben enorm dankbaar dat ik altijd de steun heb gevoeld van de supporters, ook in mindere fases. Dat heeft me soms echt op de been gehouden. Ondanks dat ik onervaren ben, ben ik vanaf minuut 1 gesteund en ben ik positief benaderd. Daar ben ik heel dankbaar voor. Tot slot wil ik de club heel erg bedanken voor het vertrouwen die ze in me hebben gehad en de kansen die me hier zijn gegeven”, laat Simonis weten.

Algemeen Jan Willem van Dop gunt de jonge trainer de overstap. “We betreuren dat Paul Simonis vertrekt, maar we realiseren ons dat we het in deze fase van zijn carrière niet kunnen tegenhouden. Hoe graag we Paul nog voor een jaar wilden houden; een dergelijke club als Wolfsburg is dusdanig interessant voor Paul dat hij die kans niet kon laten liggen."

Go Ahead heeft na het aangekondigde vertrek van Simonis, die afgelopen seizoen met de club de TOTO KNVB Beker won, snel geschakeld. De club is uitgekomen bij Boel. De 38-jarige trainer van FC Dordrecht wordt in Deventer gezien als een ‘jonge, ambitieuze hoofdtrainer die voor verzorgd en aanvallend voetbal staat’.

Afgelopen seizoen loodste Boel zijn ploeg naar een vijfde plek op de ranglijst in de Keuken Kampioen Divisie. FC Dordrecht kwam zelfs behoorlijk dicht bij een ticket naar de Eredivisie, maar in de halve finale van de play-offs verloor de club van Willem II na strafschoppen.

Vanaf 2017 was Boel al werkzaam bij meerdere jeugdelftallen van Feyenoord en sinds 2024 kreeg hij de functie als hoofdtrainer bij FC Dordrecht. Daar lijkt hij dus na een jaar al te vertrekken.