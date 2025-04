Paul Simonis: 'Ik ben faliekant tegen dat systeem. Het is belachelijk'

Paul Simonis beleeft een uiterst succesvol seizoen als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles, met de bekerfinale van maandag als toetje voor de Deventenaren. Toch had de veertigjarige coach nooit de brandende ambitie om ooit het betaald voetbal te bereiken.

''Het is niet zo dat ik daar al twintig jaar van droomde'', onthult Simonis in een uitgebreid interview met De Telegraaf. ''Die expliciete wens had ik niet. Ik had vrienden die expliciet zeiden dat ze de jongste trainer in het betaald voetbal wilden zijn of binnen tien jaar een Champions League-wedstrijd wilden coachen.

''Dat had ik niet zo. Ik vond het ook geweldig om als trainer in de jeugd te werken'', aldus de jonge keuzeheer van Go Ahead, die wél altijd de droom had om in de sport actief te kunnen zijn.

Simonis vindt wel dat jonge spelers anders opgevoed moeten worden. ''Ik ben faliekant tegen het schoolsysteem van acht uur zitten per dag. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Als ik ooit nog minister word, dan schaf ik de scholen af en maak ik er speeltuinen van. Dat is misschien een beetje oneerbiedig, maar acht uur zitten op een dag vind ik belachelijk.''

''Op de basisschool heb ik een spreekbeurt gehouden over wat ik later wilde worden en dat was gymleraar. Ik ben uiteindelijk ook naar het CIOS Sport en Bewegen gegaan om sportleraar te worden'', geeft Simonis nog maar eens te kennen dat hij breed georiënteerd is.

''Dat ik het voetbal in ben gerold, heeft ermee te maken dat ik bij Sparta een geweldig podium kreeg om mezelf te ontwikkelen en dat ik voetbal een leuke sport vond. Maar het had bijvoorbeeld ook padel kunnen zijn, want dat vind ik ook geweldig'', aldus de coach van de bekerfinalist.

Simonis vindt dat hij zich extra moet bewijzen, daar hij geen verleden heeft als voetballer. ''Door het ontbreken daarvan heb ik harder moeten werken om hier te komen, maar dat heeft me ook weer extra trainersbagage gegeven. Dat is weer anders dan bij een collega als AZ-trainer Maarten Martens, die een mooie spelerscarrière heeft gehad en vrij hoog als trainer kon instromen.''