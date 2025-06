Simonis ruilt Go Ahead Eagles mogelijk na één jaar al in voor Bundesliga

Paul Simonis verlengde onlangs zijn contract bij Go Ahead Eagles. Toch bestaat de kans dat de veertigjarige coach alsnog vertrekt bij de winnaar van de TOTO KNVB Beker. De Telegraaf meldt donderdag dat een club uit de Bundesliga concreet is voor Simonis.

Duitse bronnen bevestigen aan de ochtendkrant dat Simonis één van de twee topkandidaten is om het stokje over te nemen bij VfL Wolfsburg. De coach van Go Ahead concurreert met Jacob Neestrup, de trainer van FC Kopenhagen.

Neestrup lijkt een streepje voor te hebben bij Wolfsburg, daar hij in Kopenhagen eerder samenwerkte met sportief directeur Peter Christiansen. Een definitief besluit is echter nog niet genomen door de nummer elf in de Bundesliga van afgelopen seizoen.

Neestrup wordt ook genoemd bij RB Leipzig. Mocht Wolfsburg naast de Deense trainer grijpen, zal worden doorgeschakeld naar Simonis. De Nederlander past in het profiel van de middenmoter en maakte in zijn debuutjaar bij Go Ahead veel indruk met zijn manier van coachen.

De lokale krant Wolfsburger Allgemeine Zeitung rept in een profielschets van Simonis over 'een verrassende kandidaat'. Zijn komst is echter ook realistisch te noemen, daar Cesc Fàbregas (Como), Oliver Glasner (Crystal Palace) en Alexander Blessin (FC St. Pauli) geen kandidaten meer lijken te zijn in Wolfsburg.

Simonis, die zijn contract bij Go Ahead verlengde tot medio 2027, werd eerder genoemd bij West Bromwich Albion uit het Championship. The Baggies kozen echter voor Ryan Mason als nieuwe manager op The Hawthorns.

De jonge oefenmeester was ook even in beeld bij Ajax na het vertrek van Francesco Farioli. De Amsterdammers hebben inmiddels gekozen voor John Heitinga, met Marcel Keizer als zijn assistent.