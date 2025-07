Eerlijke Paul Simonis snapt niets van mislopen Rinus Michels Award: 'Ik dacht dat ik zou winnen'

Voormalig Go Ahead Eagles-trainer Paul Simons heeft in een goudeerlijk interview laten weten verbaasd te zijn dat hij niet Trainer van het Jaar is geworden. Woensdag ging de Rinus Michels Award aan zijn neus voorbij, want die werd voor het tweede jaar op rij uitgekeerd aan PSV-trainer Peter Bosz. Dat kwam als een verrassing, ook voor Bosz zelf.

“Of ik hierheen ben gekomen met het idee dat ik die prijs even ga ophalen? Nou, ik wil niet arrogant doen of wat dan ook. Maar dat gevoel had ik wel”, geeft Simonis eerlijk toe in gesprek met ESPN.

“Ze hebben later uitgelegd hoe de puntentelling werkt. Ik had een poll gezien en Nederland kon stemmen. Ik ging toen aan de leiding met 44 procent van de stemmen, en Farioli zat achter mij met 28 procent.”

“Toen dacht ik: ik maak wel een hele goede kans”, vervolgt Simonis. “Ik dacht wel dat die zeker binnen was. Ik had ook nog wat collega-trainers gesproken in de vakantie, al was het niet per se daarover.”

“Ze hadden het niet per se beloofd, maar er is wel gezegd dat ze op mij zouden stemmen. Ze vonden wel dat ik het zou verdienen. Dus ik ging hier wel in een goede stemming heen.”

“Er was zelfs ook een groepje met familieleden aanwezig hier. Maar goed, de TOTO KNVB Beker winnen is mooier dat dit”, aldus de coach. Bosz gaf eerder op de avond aan dat hij ook verwacht had niet hij, maar Simonis met de award aan de haal zou gaan.

Simonis won de beker en ging daarna in op het aanbod om bij VfL Wolfsburg aan de slag te gaan, waar hij inmiddels begonnen is als hoofdtrainer.