Paul Pogba ruim 600 dagen na laatste wedstrijd in gesprek met nieuwe club

Paul Pogba moet mogelijk op korte termijn zijn schoenen uit het vet halen. De 32-jarige Fransman met verleden bij Manchester United en Juventus speelde al 604 dagen geen officiële wedstrijd meer, maar is met een potentiële nieuwe werkgever in gesprek over een dienstverband, zo schrijft The Athletic.

Op 3 september 2023 kwam Pogba voor het laatst in actie. Als invaller van Juventus deed hij 28 minuten mee in en tegen Empoli. Snel daarna werd de markante middenvelder geschorst wegens het overtreden van de dopingregels. Hij werd betrapt op het gebruik van testosteron en kreeg een voorlopige schorsing opgelegd.

In februari 2024 besloot de Italiaanse dopingautoriteit Pogba voor vier jaar te weren van het voetbaltoneel. Na een hoger beroep werd de straf verkort tot anderhalf jaar, waardoor hij vanaf maart van dit jaar weer in actie mocht komen.

Aangezien Juventus zijn contract in november vorig jaar ontbond, kwam Pogba daar nog niet aan toe. Het Amerikaanse DC United helpt de technicus graag snel aan minuten.

De club uit Washington beschikt over de zogeheten Discovery Rights op Pogba. Deze bijzondere MLS-regels houden in dat een team een speler, transfervrij of eigendom van een andere club, op een lijst mag zetten, waardoor deze club als eerste met die speler mag onderhandelen over een contract.

Discovery Rights, die tussen teams onderling verhandelbaar zijn, werden in het leven geroepen om te voorkomen dat MLS-teams tegen elkaar opbieden, wat de prijs van potentiële transfers op zou drijven. Omdat DC United over de rechten tot Pogba beschikt, mag geen enkel ander team van het hoogste niveau van Amerika praten met de WK-winnaar.

De transferwindow van de MLS opent pas op 24 juli. Doordat Pogba clubloos is, kan hij direct worden aangetrokken. DC United aast volgens The Athletic ook op Kevin De Bruyne, net als Chicago Fire en New York City. Inter Miami beschikt echter over de Discovery Rights op de bijna transfervrije Belg.