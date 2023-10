Paul Pogba moet vrezen voor enorme schorsing na uitkomst van contra-analyse

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 14:27 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:33

Een contra-analyse heeft duidelijk gemaakt dat Paul Pogba inderdaad positief heeft getest op testosteron, zo meldt Fabrizio Romano vrijdagmiddag. De dertigjarige middenvelder van Juventus testte positief op het gebruik van testosteron na het duel met Udinese op 20 augustus, al kwam hij in die wedstrijd niet binnen de lijnen.

De testosteronwaarde van Pogba bleek volgens de dopingtest na het duel met Udinese op 20 augustus te hoog. Een verhoogde testosteronwaarde is niet toegestaan zonder therapeutische vrijstelling.

De middenvelder kwam tegen Udinese overigens niet in actie: de Fransman zat de hele wedstrijd op de bank. In de twee competitieduels die daarna volgden viel Pogba wel in.

La Gazetta dello Sport meldde halverwege september dat Juventus het salaris van Pogba bevroren heeft. Romano voegt daar vrijdag aan toe dat de Oude Dame snel gaat beslissen over wat het gaat doen met zijn contract, aangezien de Franse middenvelder mogelijk een gigantische schorsing wacht.

Het laatste geval van dopingcontroverse in de Serie A was dat van José Luis Palomino. De 33-jarige verdediger van Atalanta testte in 2022 positief op nandrolon, maar werd vervolgens vrijgesproken door het Nationaal Antidopingtribunaal.

Pogba hangt een schorsing van maximaal vier jaar boven het hoofd en moet gezien zijn leeftijd dus vrezen voor het einde van zijn loopbaan. De 91-voudig international van les Bleus is sinds vorig jaar zomer terug bij Juventus, dat hem transfervrij overnam van Manchester United.

De tweede periode van Pogba in Turijn is vooralsnog een grote teleurstelling te noemen. De Fransman, die in 2018 wereldkampioen werd, heeft grote moeite om fit te worden en te blijven. Het afgelopen jaar kwam hij in totaal tot slechts twaalf optredens voor Juventus.