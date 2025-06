AS Monaco hoopt zich te versterken met Paul Pogba. Dat meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De 32-jarige middenvelder is sinds december clubloos.

Pogba kwam op op 3 september 2023 voor het laatst in actie. Als invaller van Juventus deed hij 28 minuten mee in en tegen Empoli. Snel daarna werd de markante middenvelder geschorst wegens het overtreden van de dopingregels. Hij werd betrapt op het gebruik van testosteron en kreeg een voorlopige schorsing opgelegd.

In februari 2024 besloot de Italiaanse dopingautoriteit Pogba voor vier jaar te weren van het voetbaltoneel. Na een hoger beroep werd de straf verkort tot anderhalf jaar, waardoor hij vanaf maart van dit jaar weer in actie mocht komen.

Aangezien Juventus zijn contract in november vorig jaar ontbond, kwam Pogba daar nog niet aan toe. De laatste maanden werd er veel gespeculeerd over verschillende bestemmingen, zoals Olympique Marseille en clubs in de MLS, maar echt concreet werden clubs niet.

Daar lijkt nu verandering in te komen. Volgens Romano heeft Monaco een tweejarig contract aangeboden aan Pogba. Beide partijen zijn nu met elkaar in gesprek.

“De onderhandelingen en gesprekken over het project gaan dit weekend door. Daarbij is het doel om een akkoord te bereiken”, aldus de transfermarktexpert.

Monaco, waar onder meer Jordan Teze onder contract staat, eindigde afgelopen seizoen als derde in de Ligue 1. Daardoor is de ploeg komend seizoen actief in de Champions League.