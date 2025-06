Paul Pogba heeft 1,5 jaar na vertrek bij Juventus eindelijk een club te pakken

Paul Pogba voegt zich definitief bij AS Monaco, zo bevestigt transferjournalist Fabrizio Romano middels zijn befaamde 'here we go'. De Franse middenvelder gaat op 32-jarige leeftijd debuteren in de Ligue 1.

De 91-voudig international van Frankrijk debuteerde als profvoetballer namens Manchester United, waarna hij zich bij Juventus ontwikkelde tot wereldster.

In de zomer van 2016 betaalde Manchester United liefst 105 miljoen euro om Pogba terug te kopen. Zes jaar later keerde hij transfervrij terug naar Turijn.

Tijdens zijn tweede periode bij Juventus ging het mis. Pogba werd geschorst wegens het overtreden van de dopingregels. Hij werd betrapt op het gebruik van testosteron en kreeg een voorlopige schorsing opgelegd.

In februari 2024 besloot de Italiaanse dopingautoriteit Pogba voor vier jaar te weren van het voetbaltoneel. Na een hoger beroep werd de straf verkort tot anderhalf jaar, waardoor hij vanaf maart van dit jaar weer in actie mocht komen.

Sinds 1 december 2024 zat Pogba zonder club, maar daar gaat nu verandering in komen. De Franse superster gaat voor twee seizoenen tekenen bij Monaco.

In de komende 24 uur vliegt Pogba naar Monaco om zijn transfer af te ronden. Door zijn transfer is hij komend seizoen ook te bewonderen in de competitiefase van de Champions League.