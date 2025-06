Fortuna Sittard haalt spits met 28 Eredivisie-doelpunten terug naar Nederland

Paul Gladon heeft een contract getekend bij Fortuna Sittard, zo meldt de club zelf via de officiële kanalen. De 33-jarige spits heeft een eenjarige verbintenis getekend, met de optie voor nog een jaar.



Gladon speelde eerder al eens in Limburg. Tussen 2021 en 2023 kwam hij veertig keer in actie voor Fortuna Sittard. In die periode wist hij tien keer het net te vinden.



In de zomer van 2023/24 vertrok hij naar Armenië om te spelen voor Noah FC. Ondanks het feit dat hij negen doelpunten wist te maken in zijn eerste seizoen, kwam hij op 1 juli 2024 zonder club te zitten.

Dat had te maken met een kruisbandblessure. Nu de in Haarlem geboren spits volledig is hersteld, keert hij dus terug naar Nederland. “Mijn familie en ik hebben ons hier altijd erg thuis gevoeld. Ik ben blij om terug te zijn”, liet hij optekenen op de officiële kanalen.

Eerder speelde Gladon in Nederland voor FC Emmen, FC Groningen, Heracles Almelo, Willem II, Sparta Rotterdam en FC Dordrecht. In totaal wist hij 28 Eredivisie-doelpunten te maken in zijn loopbaan.

“Voor ons voelt het echt als thuiskomen. Ook vanuit Armenië ben ik de club blijven volgen en ik kijk ernaar uit om komend seizoen weer onderdeel te zijn van het team”, aldus Gladon.