Patrick Kluivert vliegt met Adana uit Europa na penalty's; Besiktas wél door

Donderdag, 31 augustus 2023 om 23:14 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:16

Adana Demirspor is er niet in geslaagd de groepsfase van de Conference League te bereiken. De ploeg van trainer Patrick Kluivert won weliswaar in reguliere tijd met 1-0 van KRC Genk, maar in de strafschoppenserie ging het mis doordat Younès Belhanda tegen de paal schoot. Eerder op de avond wist Besiktas zich ten koste van Dynamo Kyiv te kwalificeren voor de groepsfase van de Europa League . Na de 2-3 zege in Boekarest waren de Turken ook in Istanbul te sterk: 1-0.

Adana Demirspor - KRC Genk 1-0 (1-1 na strafschoppen)

Kluivert zag zijn Adana in België tegen een late 2-1 nederlaag oplopen, waardoor de club uit Zuid-Turkije moest scoren. Genk werd overlopen in de beginfase en het was aan Maarten Vandevoordt te danken dat het overeind bleef. Cherif Ndiaye liet de thuisfans even later wel juichen, maar de Senegalees bleek nipt buitenspel te hebben gestaan. Vlak voor rust scoorde Ndiaye opnieuw en dit keer telde zijn treffer wel. Vandevoordt dacht een antwoord te hebben op het schot van de spits, maar moest lossen en zag hoe Ndiaye alsnog voor de 1-0 tekende.

Ook na rust viel Genk tegen en zat het ook tegen, toen een toegekende strafschop werd ingetrokken. In de slotfase bleken de Belgen over meer inhoud te beschikken. Luca Oyen dacht in minuut 96 te scoren, maar hij mikte ongecontroleerd over het doel. Ogenblikken later kopte Toluwalase Arokodare tegen de lat en bleef Genk teleurgesteld achter. In de verlenging kreeg Genk in de persoon van Oyen weer een grote kans, maar dit keer stuitte hij op Adana-goalie Goran Karacic. In de verlenging leek Younès Belhanda enkele minuten voor tijd op weg naar de 2-1, ware het niet dat hij net op tijd voor Genk achterhaald door een verdediger. Een strafschoppenserie moest de beslissing brengen en die won Genk door de misser van Belhanda.

Besiktas - Dynamo Kyiv 1-0

Besiktas won het heenduel in blessuretijd met 2-3, waardoor Dynamo moest scoren. Besiktas noteerde echter de eerste grote kans van de wedstrijd. Jackson Muleka schoot vanaf randje zestien tegen de rechterpaal. Ook onder meer Vincent Aboubakar, Milot Rashica en Gedson Fernands probeerden het tevergeefs. Namens de bezoekers schoot Denys Popov in kansrijke positie naast. Voor rust werd er niet gescoord. Vlak na rust maakte Aboubakar alsnog de 1-0 voor Besiktas. De Kameroener dribbelde schitterend langs enkele verdedigers van Dynamo en schoot in de verre hoek raak: 1-0. Dynamo bleek in het restant van de wedstrijd niet bij machte om iets aan de achterstand te doen, waardoor Besiktas overzomert in de Europa League.