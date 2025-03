Patrick Kluivert krijgt flink pak slaag bij debuut als bondscoach van Indonesië

Patrick Kluivert heeft bij zijn debuut met Indonesië niet weten te winnen. De nummer 127 van de FIFA-wereldranglijst verloor in Sydney met 5-1 van Australië. Door het verlies zal Indonesië flink aan de bak moeten, wil het zich nog kwalificeren voor het WK in 2026.

De ploeg van Kluivert begon met heel wat oude bekenden die in Nederland hebben gespeeld. Nieuwe toevoegingen aan het elftal die meteen in de basis startten waren Dean James en Ole Romeny. Alleen Marselino Ferdinan heeft niet in Nederland gespeeld.

Al vroeg in de wedstrijd kregen beide ploegen een kans op de eerste goal. In de zesde minuut ontving Indonesië een penalty na een overtreding op Rafael Struick. Kevin Diks ging achter de bal staan maar schoot de bal hard tegen de paal. Negen minuten later ontving Australië een penalty door een onhandige overtreding van Nathan Tjoe-a-On. In tegenstelling tot Diks benutte Martin Boyle de penalty wel en schoot hij hem kalm links in de hoek: 1-0 Australië.

Drie minuten later was het alweer raak voor Australië. Na een goede dieptebal van Adam Taggart kwam Nishan Velupillay één op één met doelman Maarten Paes en werkte hij de bal met een boogje het doel in: 2-0. Ook de derde goal viel aan de kant van de Socceroos. Een schot van ongeveer zestien meter door Jackson Irvine werd in eerste instantie gekeerd door Paes, maar de rebound was onhoudbaar en zo werd de score 3-0.

Na iets meer dan een uur spelen kwam Australië zelfs op 4-0 door een doelpunt van Lewis Miller. De verdediger stond helemaal vrij in de zestien bij een corner en kon hem zo binnen koppen. Ondanks dat de Indonesiërs 62% balbezit hadden, werd er maar weinig gecreëerd.

In de 78ste minuut viel dan toch nog een doelpunt voor Indonesië. Ole Romeny werkte de bal van dichtbij in het doel en zette de stand op: 4-1. Een doelpunt dat erg belangrijk kan zijn voor het doelsaldo in de groep. Dit werd echter tenietgedaan door de 5-1 van Jackson Irvine in de 90ste minuut. Het tweede doelpunt uit een corner van de Australiërs, waarbij er weer matig verdedigd werd door Indonesië.

Indonesië blijft door het verlies vijfde staan in de groep. Voor directe kwalificatie moet het een gat van vier punten naar Australië dichten. Plek drie en vier geven toegang tot de play-offs. De volgende wedstrijd voor Indonesië is op dinsdag 25 maart. Dan ontvangt het in Jakarta Bahrein.

Opstelling Indonesië: Maarten Paes (FC Dallas); Kevin Diks (FC Kopenhagen), Jay Idzes (Venezia), Mees Hilgers (FC Twente) (Sandy Walsh 60’ (Rizky Ridho 66’)), Dean James (Go Ahead Eagles); Nathan Tjoe-a-On (Swansea City) (Ivar Jenner 79’), Thom Haye (Almere City FC), Calvin Verdonk (NEC); Marselino Ferdinan (Oxford United) (Ramadhan Sananta 79’), Rafael Struick (Brisbane Roar) (Eliano Reijnders 46’), Ole Romeny (Oxford United)