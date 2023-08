Patrick Kluivert bereikt play-offs met Adana; Besiktas wint moeizaam

Donderdag, 17 augustus 2023 om 21:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:58

Besiktas is erin geslaagd de play-offronde van de Conference League te bereiken. De ploeg van trainer Senol Günes speelde geen zeer overtuigende wedstrijd, maar won uiteindelijk met 2-1 van Neftci Baku. Dat was na de 1-3 zege in de heenwedstrijd meer dan voldoende om door te bekeren. Het Adana Demirspor van trainer Patrick Kluivert verdedigde in Kroatië een voorsprong van maar liefst 5-1 en kon zich dus wat permitteren. De 3-2 nederlaag tegen NK Osijek was dan ook verre van fataal.

Besiktas - Neftci Baku 2-1

Besiktas won het heenduel in Azerbeidzjan met 1-3 en dus zat de ploeg van Günes al op rozen. De oefenmeester besloot daarom onder meer om Vincent Aboubakar en Arthur Masuaku op de bank te laten beginnen. Zij zagen vanaf de bank dat hun ploeg veruit het meeste balbezit had, maar dat daar amper iets mee gedaan werd. Sterker nog: Baku kwam tien minuten voor rust op achterstand via Emin Mahmudov, die zijn schot in de verre hoek zag belanden: 0-1. Günes wisselde driemaal in de rust en stuurde onder meer Aboubakar het veld in. De Kameroener had een kleine dertien minuten nodig om te scoren. Ook hij scoorde via een knap schot in de verre hoek: 1-1. Een andere invaller, Muleka, zorgde ook nog voor de Turkse zege. Hij omspeelde de doelman en vond de korte hoek op beheerste wijze: 2-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

NK Osijek - Adana Demirspor 3-2

Wetende dat zijn ploeg het heenduel met 5-1 won kon Patrick Kluivert met een gerust gevoel afreizen naar Kroatië. Na de openingstreffer van Yusuf Sari, die alleen nog maar hoefde binnen te schuiven na uitstekend voorbereidend werk van Younès Belhanda, was het tweeluik helemaal beslist: 0-1. Toch zouden de manschappen van Kluivert de voorsprong niet vasthouden. Vlak voor rust tekende Darko Nejasmic voor de gelijkmaker, door uitstekend binnen te koppen uit een hoekschop: 1-1. Een kwartier na de onderbreking zorgde Mijo Caktas voor de Kroatische voorsprong. Een gevaarlijke aanval leverde in eerste instantie niets op, maar uit een rebound schoot de middenvelder raak: 2-1. Sime Grzan zorgde tien minuten voor tijd uit een strafschop voor 3-1. Het slotakkoord was in blessuretijd voor Yusuf Erdogan: 3-2.