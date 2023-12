Pascal Struijk ziet grote transfer naar absolute topclub in het water vallen

Paris Saint-Germain heeft met Leeds United gesproken over een transfer van Pascal Struijk, zo weet het gerenommeerde Franse L’Équipe donderdag te melden. De Parijzenaars vonden de vraagprijs van Leeds echter te gortig en richtten hun vizier op Lucas Beraldo.

Volgens de Franse sportkrant is het niet ondenkbaar dat PSG komende zomer een nieuwe poging gaat ondernemen om de Nederlandse centrumverdediger los te weken bij Leeds. Hoeveel de Championship-club vroeg voor zijn diensten, wordt niet bekendgemaakt.

Uiteindelijk besloot PSG in te zetten op Lucas Beraldo. De Franse recordkampioen gaat de Braziliaanse mandekker voor twintig miljoen overnemen van São Paulo FC, waardoor Struijk definitief niet naar Parijs verhuist.

Struijk staat met Leeds momenteel vierde in de Championship. De in het Belgische Deurne geboren verdediger kwam tot dusver 23 keer in actie dit seizoen. Hij wist hierin drie keer het net te vinden.

Daarnaast heeft hij al 85 duels ervaring op het hoogste niveau in Engeland. Struijk werd in 2018 door de Engelse club overgenomen van Ajax en is sinds enkele seizoenen onbetwiste basisspeler.

Struijk ligt tot medio 2027 vast bij Leeds en heeft volgens het gerenommeerde Transfermarkt een waarde van achttien miljoen euro. Eerder toonde Club Brugge al interesse, die club wilde echter niet meer dan vijftien miljoen euro betalen voor zijn diensten.

Ook maakte Struijk zijn debuut in Oranje nog altijd niet. Het is dringen achterin bij het Nederlands elftal. Als iedereen fit is kan bondscoach Ronald Koeman beschikken over Jurrien Timber, Lutsharel Geertruida, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Micky van de Ven, Jorrel Hato, Stefan de Vrij en Jordan Teze.



