Pascal Jansen met één wijziging op jacht naar historische zege in Londen

Donderdag, 11 mei 2023 om 19:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:04

De opstelling van AZ voor de heenwedstrijd tegen West Ham United is bekend. Pascal Jansen kiest ten opzichte van de remise tegen Ajax (0-0) voor één noodgedwongen wijziging. Mees de Wit speelt in plaats van de geschorste Milos Kerkez. De wedstrijd begint om 21.00 uur Nederlandse tijd en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Behalve Kerkez treedt Jansen aan met de vertrouwde namen. Dat betekent dat Mathew Ryan op doel staat en De Wit, Pantelis Hadzidiakos, Sem Beukema en Yukinari Sugawara van links naar rechts de defensie vormen. Tijjani Reijnders en Jordy Clasie bewaken de controle op het middenveld; Jens Odgaard, Sven Mijnans en Myron van Brederode zorgen voor de aanvoer richting spits Vangelis Pavlidis. Jesper Karlsson ontbreekt wegens een blessure.

Na een moeizaam seizoen is de zon eindelijk doorgebroken voor West Ham. The Hammers streden lang tegen degradatie, maar na de 1-0 zege op Manchester United is de club zo goed als veilig. De focus kan dus vol op de Conference League. Manager David Moyes beschikt over een vrij fitte selectie, al weet hij al enige tijd dat hij niet kan beschikken over de geblesseerden Gianluca Scamacca (knie) en Vladimír Coufal (hamstring). De Londenaren wonnen hun laatste zes Europese thuiswedstrijden, terwijl AZ zijn laatste zes uitduels met Engelse tegenstanders verloor. West Ham jaagt op zijn eerste finale sinds het seizoen 1975/76. Toen won Anderlecht de Europacup II, mede dankzij twee treffers van Rob Rensenbrink (4-2).

AZ is gehavend afgereisd naar Londen. De Alkmaarders moeten het stellen zonder de geblesseerden Dani de Wit en Karlsson, terwijl Kerkez geschorst moet toekijken. Het meespelen van Odgaard was even onzeker, maar de aan zijn teen geblesseerde Deen doet met een aangepaste schoen gewoon mee. Doelman Ryan is er ook bij en bewaart goede herinneringen aan zijn ontmoetingen met West Ham. De Australiër won met Brighton & Hove Albion drie keer van the Irons, terwijl er tweemaal gelijk werd gespeeld. De laatste keer dat AZ een Europese halve finale overleefde, was in het seizoen 1980/81. Nadat FC Sochaux werd verslagen bleek Ipswich Town in de finale van de UEFA Cup over twee duels te sterk: 5-4.

Opstelling West Ham United: Areola; Kehrer, Aguerd, Zouma, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, M. De Wit; Reijnders, Clasie; Odgaard, Mijnans, Van Brederode; Pavlidis.