Pascal Jansen lag op poleposition bij Ajax: ‘Mislintat vond het te duur’

Pascal Jansen lag afgelopen zomer op poleposition bij Ajax voor het hoofdtrainerschap, zo heeft zijn zaakwaarnemer Nathan van Kooperen zondag bevestigd bij Goedemorgen Eredivisie. Uiteindelijk ging de voorkeur van toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat uit naar Maurice Steijn.

Hans Kraay junior vraagt in de studio of Pascal Jansen afgelopen zomer op poleposition lag bij Ajax om het stokje over te nemen van John Heitinga. "Ja", luidde de korte reactie van Van Kooperen.

Sven Mislintat probeerde Pascal Jansen naar Ajax te halen ?? — ESPN NL (@ESPNnl) February 11, 2024

Algemeen directeur Edwin van der Sar wilde afgelopen zomer een Nederlandse trainer aan het roer bij Ajax. De naam van Jansen kwam toen al snel voorbij, alleen voorzag Mislintat dat het te duur zou worden.

Dat laatste heeft te maken met de moeizame verstandhouding tussen Ajax en AZ. Meest recente voorbeeld is Alex Kroes, die volgende maand begint als algemeen directeur in Amsterdam na te zijn vertrokken bij AZ.

Marciano Vink weet niet of het met Jansen een succes was geworden bij Ajax. "Je had iedereen voor de groep kunnen zetten, maar met dit spelersmateriaal en de verstandhouding onderling was het niemand gelukt."

Olympiacos

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Afgelopen week was er interesse van Olympiacos in Jansen. "Alleen hebben we bewust de keuze gemaakt om dat niet te doen", aldus Van Kooperen. "Het is op dit moment vrij onrustig bij Olympiacos. Binnen de club. We hebben de keuze gemaakt om tot de zomer rustig te wachten, tenzij er nu iets komt wat wel top is."