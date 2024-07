Pascal Jansen dankt Belg en plaatst zich simpel voor volgende CL-ronde

Ferencváros is een stap dichter bij plaatsing voor de Champions League. De ploeg van trainer Pascal Jansen was dinsdag met 1-2 te sterk voor The New Saints uit Wales, nadat het de heenwedstrijd ook al met 5-0 won. UE Santa Coloma (Andorra) of FC Midtjylland (Denemarken) vechten woensdag uit wie het in de derde voorronde op zal nemen tegen Jansens ploeg.

Bijzonderheden:

Jansen begon met zomeraanwinst Philippe Rommens in de basiself. De 26-jarige middenvelder trok deze maand voor 1,5 miljoen euro van Go Ahead Eagles naar Ferencváros en had, net als een week eerder, dus een basisplek.

De ploeg uit Wales had weinig in te brengen tegen de Hongaarse equipe van Jansen. Hoewel het krachtsverschil een week eerder duidelijker zichtbaar werd, was Ferencváros overduidelijk de bovenliggende partij.

Het leidde vlak voor rust tot de voorsprong, toen Kristoffer Zachariassen de bal oog in oog met doelman Connor Roberts fraai over de sluitpost heen wipte: 0-1. De 3.000 toeschouwers op Park Hall Oswestry zagen de bezoekers ook de marge verdubbelen.

De hoofdpersoon daarbij was uitgerekend Rommens. Hij verzilverde een penalty door de bal laag door het midden te schieten: 0-2. In de blessuretijd konden de lokale fans van het bescheiden The New Saints nog wel juichen, toen Joshua Daniels de eretreffer noteerde: 1-2.

The New Saints - Ferencváros 1-2

43' 0-1 Kristoffer Zachariassen62' 0-2 Philippe Rommens90+1' 1-2 Joshua Daniels