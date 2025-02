Pascal Bosschaart kiest door ziekte lastminute voor andere spits bij Feyenoord

Julián Carranza kan dinsdagavond niet meedoen bij Feyenoord in de returnwedstrijd tegen AC Milan in de tussenronde van de Champions League. De Argentijnse spits is ziek geworden en ontbreekt dus in de ploeg van trainer Pascal Bosschaart.

De pas achttienjarige Zépiqueno Redmond verschijnt nu aan de aftrap in het San Siro, zo is inmiddels duidelijk geworden Bosschaart zou voor de spitspositie ook nog kunnen kiezen voor Ibrahim Osman, maar schenkt dus voorlopig het vertrouwen aan Redmond.

Een flinke tegenvaller voor Feyenoord, zo kort voor de tweede ontmoeting met AC Milan op het Europese toneel. Interim-coach Bosschaart heeft namelijk al een waslijst aan geblesseerden. Quinten Timber, Bart Nieuwkoop, Ayase Ueda, Gernot Trauner, Ramiz Zerrouki, Hwang In-beom, Facundo González, Jordan Lotomba, Justin Bijlow en Chris-Kévin Nadje zijn er allen wegens blessureleed niet bij.

Timon Wellenreuther gaat net als in de heenwedstrijd (1-0) proberen zijn doel schoon te houden. De goalie rekent daarbij op de hulp van verdedigers Givairo Read, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Gijs Smal.

Vóór de verdediging moeten Jakub Moder en Antoni Milambo voor de controle op het middenveld zorgen. Igor Paixão is er voor de aanvallende impulsen op het Feyenoord-middenveld, zo legde Bosschaart uit bij Ziggo Sport.

In de spits kiest Bosschaart dus voor Redmond. De jonge aanvaller hoopt op bruikbare ballen van vleugelspelers Anis Hadj Moussa (rechts) en Hugo Bueno (links), die verrassend genoeg doorschuift naar de aanvalslinie.

Quilindschy Hartman, Oussama Targhalline en Stéphano Carrillo zijn bovendien niet speelgerechtigd. Door al die afwezigen staat Feyenoord voor een op het oog loodzware taak in San Siro.

Feyenoord zal hoop putten uit het feit dat het in zijn laatste drie duels de nul hield. Bij vier op een rij is Feyenoord sowieso door. Toch benadrukt Bosschaart vooral de aanvallende mogelijkheden. "Het feit dat wij veel kansen creëren vind ik mooier dan dat we weinig goals tegenkrijgen.”

Opstelling AC Milan: Maignan; Walker, Thiaw, Pavlović, Hernández; Musah, Reijnders; Pulisic, João Félix, Leão; Giménez

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Bueno; Hadj Moussa, Redmond, Paixão.