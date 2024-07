Paris Saint-Germain zet zinnen op komst van Leeds United-aanvaller Crysencio Summerville

Paris Saint-Germain is concreet in de markt voor Crysencio Summerville, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf dinsdag. PSG zou zich volgens bronnen rondom de Parijse club al hebben gemeld bij het management van de vleugelaanvaller van Leeds United. Summerville was afgelopen seizoen een van de smaakmakers van Leeds, dat desondanks promotie naar de Premier League misliep.

Het is nog onbekend welk bedrag PSG overheeft voor Summerville en welke minimale vraagprijs de leiding van Leeds hanteert. De 22-jarige buitenspeler ligt tot medio 2026 vast op Elland Road. Transfermarkt schat de waarde van Summerville momenteel in op 20 miljoen euro.

Summerville wordt overigens niet alleen op de voet gevolgd door PSG. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde onlangs dat Brighton & Hove Albion zich wil mengen in de strijd om de handtekening van de vleugelaanvaller van Leeds.

Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat Summerville Leeds inruilt voor Brighton. The Seagulls zijn namelijk niet bereid om gelimiteerde transfersom op te nemen in het contract voor de Nederlander met Surinaamse roots.

Liverpool, Chelsea en Fulham zijn in de voorbije weken ook in verband gebracht met Summerville, afgelopen seizoen goed voor 19 goals en 9 assists in 43 wedstrijden voor Leeds in de Championship.

Het bleek onvoldoende voor promotie naar de Premier League, want in de finale van de play-offs bleek Southampton met 0-1 te sterk. Desondanks werd Summerville medio april uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Engelse Championship. Ook in het Elftal van het Jaar was een plekje voor de jeugdinternational van Oranje ingeruimd.

Voorlopig lijkt PSG over de beste papieren te beschikken om Summerville deze zomer naar Frankrijk te halen. Leeds zal waarschijnlijk azen op een veelvoud van de 1,5 miljoen euro die in 2020 werd neergelegd voor de destijds van Feyenoord afkomstige aanvaller.

Summerville doorliep de volledige jeugdopleiding van Feyenoord, maar werd vier jaar geleden voor vlak voor zijn debuut in de hoofdmacht verkocht aan Leeds United. In 89 officiële duels namens the Whites kwam hij tot 25 goals en 12 assists.

