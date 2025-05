Paris Saint-Germain walst over Inter heen in openingsfase Champions League-finale

Paris Saint-Germain is hard op weg naar de eindzege in de Champions League. De Fransen laten in de openingsfase van de finale niets heel van Inter en leiden al na twintig minuten met 2-0.

Desiré Doué mag worden gezien als de voorlopige man van de wedstrijd. Het toptalent ontving de bal van Vitinha en in plaats van direct, blind uit te halen, leverde hij een slim passje op Achraf Hakimi. De Marokkaan schoot raak tegen zijn ex-club: 0-1.

Na nog geen twintig minuten werd het ook 0-2. Nicolò Barella probeerde tevergeefs de bal binnen te houden, waarna PSG counterde. Ousmane Dembélé sprintte naar voren en bediende Doué, wiens uithaal via Federico Dimarco binnenviel: 0-2.

Tot dusver heeft Inter amper gevaar kunnen stichten in de Allianz Arena. Francesco Acerbi was met een kopbal die anderhalve meter over vloog het dichtst bij een Italiaanse treffer.