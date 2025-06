Paris Saint-Germain vernedert Lionel Messi en Inter Miami in de eerste helft en is door naar kwartfinale WK voor clubs

Paris Saint-Germain heeft zonder problemen de kwartfinales van het WK voor clubs gehaald. In het Amerikaanse Atlanta waren de Fransen met liefst 4-0 te sterk voor het Inter Miami van onder meer Lionel Messi en Luis Suárez.

Met name voor Messi was het van tevoren al een bijzonder duel. De 38-jarige Argentijn speelde van 2021 tot 2023 bij PSG, en stond zondag derhalve tegenover zijn oude club.

Vlak nadat Bradley Barcola de bal in kansrijke positie al op de voeten van doelman Óscar Ustari had geschoten, was het alsnog raak voor PSG. João Neves kopte bij de tweede paal een vrije trap van Vitinha binnen: 1-0.

Fabián Ruiz leek na een kwartier ook de tweede treffer binnen te koppen, maar vanwege buitenspel werd zijn goal afgekeurd. Neves maakte er alsnog 2-0 van, na goed werk van Bradley Barcola en een lage voorzet van Ruiz.

De 3-0 was een eigen doelpunt van Tomás Aviles, die een voorzet van Désiré Doué ongelukkig tegen zich aankreeg, de 4-0 een benutte rebound van Achraf Hakimi, nadat hij eerst nog de lat raakte. Dat was ook de ruststand.

In de tweede helft deed PSG wat rustiger aan. Inter Miami was met name via Messi nog wel een paar keer gevaarlijk, maar de Argentijn kreeg de bal niet langs Gianluigi Donnarumma. Zo bleek de ruststand ook de eindstand.

In de kwartfinale neemt PSG het komende zaterdag op tegen de winnaar van Flamengo - Bayern München. Dat duel wordt later op zondagavond, om 22:00 uur Nederlandse tijd, afgetrapt.