Paris Saint-Germain vermorzelt Inter en boekt grootste zege ooit in finale Champions League

Paris Saint-Germain heeft voor de eerste keer in de clubhistorie de Champions League veroverd. De ploeg van Luis Enrique was in de Allianz Arena in München veel te sterk voor het povere Inter: 5-0. PSG is dan eindelijk een keer de beste ploeg van Europa, na de vele investeringen van eigenaar Nasser Al-Khelaïfi en de torenhoge ambities die altijd aanwezig zijn in Parijs. Het is de grootste zege ooit in een Champions League-finale. AC Milan (tweemaal) en Real Madrid wonnen ooit in de eindstrijd met vier goals verschil, maar dus nooit met een verschil van vijf.

PSG trok direct het initiatief naar zich toe en zag de aanvallende intenties worden beloond in minuut twaalf. Na een vlotte aanval legde Désiré Doué, die de buitenspelval ontweek, breed op Achraf Hakimi, die van dichtbij binnentikte. De international van Marokko weigerde uitbundig te juichen, waarschijnlijk vanwege zijn verleden bij Inter, waar hij in het seizoen 2020/21 speelde.

Na slechts twintig minuten spelen in München verdubbelde het sterke PSG de voorsprong. De bedrijvige Doué probeerde het met een schot van binnen de zestien en zag zijn schot via een Inter-speler langs de kansloze Yann Sommer in het doel verdwijnen. Dolle vreugde uiteraard bij PSG en ongeloof en wanhoop in Inter-kringen.

Inter gaf niet op en kwam halverwege de eerste helft dicht bij de aansluitingstreffer. Francesco Acerbi kopte echter over uit een afgemeten hoekschop van Hakan Calhanoglu. Ondertussen zorgden de uitgelaten supporters van PSG voor de sfeer in de Allianz Arena en hoopten de stille fans van Inter vooral op een groot wonder.

De finalist uit Milaan bleef het proberen met het loopvermogen van Denzel Dumfries en Marcus Thuram en het neusje voor de goal van Lautoar Martínez. PSG was echter heel dicht bij de 3-0, ware het niet dat Ousmane Dembélé de bal verkeerde raakte toen hij bij de tweede paal opdook. Een 2-0 voorsprong halverwege voor de Franse kampioen en nog een sprankje hoop voor Inter.

PSG zocht ook na rust de aanval op en zag Khvicha Kvaratskhelia in een kort tijdsbestek tweemaal falen van dichtbij. Inter kreeg geregeld een corner, maar kon het Gianluigi Donnarumma nooit echt lastig maken. Arbiter had het na een uur gehad met de vaak klagende Simone Inzaghi en hield de coach van Inter een gele kaart voor.

Alle spanning was verdwenen toen de pijlsnelle Doué alleen op Sommer af kon gaan en beheerst de bal in de rechterbenedenhoek schoot: 3-0. Daarmee was het voor beide clubs wel duidelijk dat de overwinning naar het oppermachtige PSG zou gaan. Een goal en twee assists voor Doué, die een applauswissel kreeg van Luis Enrique. Ondertussen vierden de PSG-fans feest op de tribunes.

PSG was nog niet klaar en Kvaratskhelia tilde de stand met een kleine twintig minuten op de klok naar 4-0. Dolle vreugde vooral bij Luis Enrique, die tien jaar geleden de Champions League veroverde met FC Barcelona en sindsdien zijn dochtertje Xana (9) verloor aan kanker.

Inter was uiteraard murw gebeukt en verliet het veld van de Allianz Arena met de staart tussen de benen. De ploeg van Inzaghi verloor twee jaar geleden in de finale met 1-0 van Manchester City en was vijftien jaar geleden voor het laatst de beste van Europa.

PSG had daar geen boodschap aan, zag Bradley Barcola nog net naast schieten van dichtbij en Senny Mayulu de 5-0 maken, en vierde groots feest na het laatste fluitsignaal. De 'cup met de grote oren' krijgt een mooi plaatsje in het Parc des Princes.

Het is de tweede keer dat een Franse club de Champions League wint. De eerste keer was in 1993, toen Olympique Marseille in het debuutjaar van het miljardenbal in de finale met 1-0 won van AC Milan.