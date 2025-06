Paris Saint-Germain-trainer Luis Enrique ziet duidelijke favoriet voor de Ballon d’Or

Wie gaat de Ballon d’Or winnen? Die vraag levert al maanden discussie op. Paris Saint-Germain trainer Luis Enrique laat weten wie de prestigieuze prijs in zijn ogen moet winnen.

Lamine Yamal, Mohamed Salah, Raphina, Ousmane Dembélé en Pedri. Het zijn zomaar wat namen die de afgelopen tijd als kanshebbers werden genoemd voor de Ballon d’Or. De grote vraag blijft wie de opvolger van Rodri wordt, die bij de laatste verkiezing Vinicius Junior wist af te troeven.

Luis Enrique kent een duidelijke favoriet. “Ik zou de Ballon d'Or aan de heer Ousmane Dembélé geven”, vertelt hij. "De manier waarop hij vanavond verdedigde... alleen dát al is de Ballon d'Or waard”, is de Spanjaard van mening.

“Zo leid je een team. Doelpunten, titels, leiderschap, verdedigen, hoe hij druk zette… Ousmane is mijn Ballon d'Or. Geen enkele twijfel mogelijk”, is Enrique lovend.

Dembélé is bezig aan het beste seizoen uit zijn loopbaan. De Fransman kent een heuse transformatie en is als spits in het systeem van Enrique als een komeet uit de grond geschoten.

De voormalig FC Barcelona-speler was in 49 wedstrijden in alle competities goed voor 33 doelpunten en vijftien assists.

Na het winnen van de Champions League-finale tegen Inter met een historische 5-0 uitslag, is hij de grote favoriet voor het winnen van de Ballon d’Or. Dembélé wist met PSG dit seizoen de quadrupple te pakken door eerder al de Franse beker, competitie en Super Cup te winnen.