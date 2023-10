Paris Saint-Germain sloopt AC Milan; Malen wint met Dortmund van Newcastle

Woensdag, 25 oktober 2023 om 22:54 • Jan Hoeksema • Laatste update: 10:55

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond overtuigend weten af te rekenen met AC Milan. Nadat Kylian Mbappé het bal opende in de eerste helft liepen de Fransen uit tot 3-0. Daarmee gaat PSG aan kop in Groep F van de Champions League, mede doordat Borussia Dortmund wist te winnen van Newcastle United. Groot was het verschil niet tussen die twee ploegen, maar uiteindelijk trok Dortmund aan het langste eind: 0-1.

Paris Saint-Germain - AC Milan 3-0

In het eigen Parc des Princes was het PSG dat in de eerste helft het overwicht had. Milan, waar Tijjani Reijnders vanaf de aftrap meedeed, kwam wel tot enkele kansjes, maar de ploeg van Luis Enrique nam na ruim een halfuur spelen de leiding. Talent Warren Zaïre-Emery speelde Mbappé in op de rand van het strafschopgebied, waarna de wereldster zichzelf vrijspeelde met een aantal scharen en vervolgens raak schoot: 1-0.

Vroeg in de tweede helft dachten de Parijzenaren de marge te verdubbelen. Na een snelle uitbraak maakte Ousmane Dembélé zijn eerste doelpunt in een PSG-shirt. De goal werd echter afgekeurd door de VAR, die een overtreding had geconstateerd in de aanval die tot het doelpunt leidde.

Niet veel later kwam PSG alsnog tot een tweede treffer. Uit een corner kwam de bal terecht bij Dembélé. Hij schoot vanaf de rand van de zestien laag in, maar Mike Maignan wist redding te brengen. Dat deed de Franse doelman echter niet succesvol, daar de bal voor de voeten van Kolo Muani belandde. Voor de spits was afronden vervolgens een koud kunstje: 2-0.

Vlak voor tijd werd de schade zelfs nog erger voor Reijnders en co. Zaïre-Emery wist wederom uit te breken op de helft van Milan. Deze keer legde de middenvelder af op Kang-in Lee, die strak afwerkte: 3-0. Daarmee stond ook gelijk de eindstand op het bord.

Newcastle United - Borussia Dortmund 0-1

Op St. James' Park had Donyell Malen wederom een basisplek bij Dortmund. De voormalig PSV'er had niet lang nodig om gevaarlijk te worden: al in de tweede minuut dwong hij Nick Pope tot een knappe redding. In de tegenstoot was het de thuisploeg die meteen gevaarlijk werd, maar ook Anthony Gordon wist de brilstand niet van het scorebord af te schieten.

Ook in de rest van de eerste helft waren er kansen over en weer. Helaas zagen ook beide ploegen een speler geblesseerd uitvallen in de eerste 45 minuten. Na een klein kwartier spelen verliet Alexander Isak het veld voor Callum Wilson aan de kant van Newcastle, terwijl Emre Can de wedstrijd niet kon uitspelen namens die Borussen. Hij werd vervangen door Salih Özcan.

Vlak na die wissel werd het eerste doelpunt gemaakt. Op slag van rust werd Felix Nmecha namelijk volledig over het hoofd gezien door de defensie van Newcastle. De Duitse middenvelder kon daardoor op aangeven van Nico Schlotterbeck aantekenen voor de openingstreffer: 0-1.

Na tien minuten spelen in de tweede helft kwam Sandro Tonali binnen de lijnen. De Italiaan wacht een maandenlange schorsing vanwege het overtreden van gokregels en speelde waarschijnlijk zijn laatste minuten van het seizoen. Tonali kon echter niet voorkomen dat Newcastle tegen de eerste Champions League-nederlaag van het seizoen aanliep. De 0-1 tussenstand werd namelijk gepromoveerd tot eindstand.