PSG al bezig met Arsenal? Ongeslagen reeks van 30 duels komt pijnlijk ten einde

Paris Saint-Germain kent een zeer tegenvallende generale voor het halvefinaleduel met Arsenal van dinsdag in de Champions League. De Franse kampioen ging vrijdag, in een sterke opstelling, met 1-3 onderuit tegen OGC Nice. PSG speelt dit seizoen nog drie keer in de Ligue 1. Daarmee is een reeks van 30 duels zonder nederlaag in competitieverband ten einde.

PSG zocht direct het doel op van Nice. Khvicha Kvaratskhelia zag een knal worden gestopt en collega-aanvaller Ousmane Dembélé faalde in kansrijke positie. Waar PSG niet scoorde, deden de bezoekers dat wél. Na een vlotte aanval rondde Morgan Sanson van dichtbij af: 0-1.

De kampioen uit Parijs trok de stand kort voor rust langszij. Fabián Ruiz scoorde na op fraaie wijze te zijn bediend door Dembélé. Een gelijke stand dus na 45 minuten spelen in het Parc des Princes, al kwam daar in de openingsminuut van de tweede helft verandering in.

Sanson was alert en tikte van dichtbij binnen voor Nice. PSG, wellicht al bezig met de Champions League-kraker tegen Arsenal, moest wederom in de achtervolging. Nice was echter niet van plan om de voorsprong wederom snel uit handen te geven.

De subtopper uit Zuid-Frankrijk tilde de stand na 70 minuten spelen zelfs naar 1-3. Youssouf Ndayishimiye trof al koppend doel en maakte de opdracht voor PSG behoorlijk zwaar in de slotfase in Parijs.

Een behoorlijke domper voor PSG, dat acht keer op doel had geschoten maar desondanks tegen een achterstand aankeek. Voor Nice lonkten heel belangrijke punten in de strijd om een ticket voor de Champions League voor komend seizoen.

Een comeback van PSG bleef uit en na het laatste fluitsignaal was de vreugde bij Nice bijzonder groot. Voor de ploeg van Luis Enrique zaak om de verliesbeurt snel een plek te geven en de focus te leggen op het bezoek aan Arsenal.