Paris Saint-Germain overtuigt niet en geeft zege in blessuretijd uit handen

Paris Saint-Germain heeft een zege in Rijsel in blessuretijd uit handen gegeven. De ploeg van trainer Luis Enrique leek dankzij een benutte strafschop van Kylian Mbappé met 0-1 te winnen van Lille OSC, maar de realiteit bleek anders. Jonathan David kopte diep in blessuretijd de gelijkmaker tegen de touwen: 1-1. PSG staat nu vijf punten los van nummer twee OGC Nice; Lille staat vierde.

Bij Lille was Yusuf Yazici de aanwezen man in de punt van de aanval. De Turk zag zich in zijn rug gesteund door onder meer Angel Gomes. Bij PSG was Mbappé de spits van dienst, met in zijn rug Ousmane Dembélé en Bradley Barcola.

De eerste grote kansen van de wedstrijd kwamen op naam van Edon Zhegrova. Allereerst schoot hij net naast en ook een minuut later wist hij net niet binnen de kaders van het doel te schieten. Ook bij PSG ontbrak het aan geluk. Dembélé schoot net naast.

Tien minuten voor rust kwam PSG alsnog dicht bij de eerste treffer van de avond. Vitinha kreeg wat ruimte in de zestien en probeerde het in de korte hoek met een prima schot. Lucas Chevalier stond paraat en verwerkte de bal tot hoekschop.

Het moest na rust gebeuren voor de Parijzenaren, die echter maar moeizaam tot mogelijkheden kwamen. Na iets meer dan een uur spelen kreeg PSG een strafschop. Lucas Hernández werd op zijn kuit geraakt door Bafodé Diakité. Mbappé ontfermende zich over de strafschop en schoot die feilloos in de linkerhoek. Chevalier zat er nog wel dichtbij, maar kwam net tekort om de poging van zijn landgenoot te keren: 0-1.

Lille kreeg in de slotfase hernieuwde energie en dat leidde meerdere malen tot gevaar voor het doel van PSG. Zo zag Tiago Santos een schot ternauwernood geblokt worden en leverde enkele hachelijke momenten voor het doel niets op.

Vlak voor tijd ging het alsnog mis voor PSG. Marco Asensio schutterde door de bal zomaar in te leveren. Arnau Tenas kon vervolgens eerst nog redden op een poging van Adam Ounas, maar in de rebound kopte David alsnog raak: 1-1.

