Paris Saint-Germain overklast Atlético Madrid op WK voor clubs

Paris Saint-Germain is het WK voor clubs begonnen met een fraaie overwinning. De Champions League-houder was na een vermakelijke wedstrijd in Californië met 4-0 te sterk voor Atlético Madrid. Fabián Ruiz en Vitinha maakten de treffers voor rust, terwijl Senny Mayulu en Lee Kang-in vlak voor tijd nog wat zout in de Spaanse wonden strooiden.

Het was Atlético dat al na drie minuten op voorsprong had moeten komen in het Rose Bowl Stadium in Pasadena. Julián Álvarez wist de ruimte niet te benutten en schoof nipt naast.

PSG kwam steeds beter in de wedstrijd en opende de score na een fraaie teamgoal. Na meerdere razendsnelle combinaties in en rondom de zestien van Atleti legde Khvicha Kvaratskhelia af op Fabián, wiens strakke uithaal in de verre hoek verdween: 1-0.

Op slag van rust kreeg Atlético een uitgelezen mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen, toen Antoine Griezmann de bal voor zijn favoriete linker kreeg op randje zestien. De Fransman, die regelmatig wordt gelinkt aan een Amerikaans avontuur, stelde teleur en schoot in de handen van Gigi Donnarumma.

PSG kreeg zo de kans om te counteren en daar wist het het maximale uit te halen. Net als bij de 1-0 behield Kvaratskhelia uitstekend het overzicht. De Georgiër gaf mee aan Vitinha, die het middenveld overstak en de Spanjaarden veel te snel af was. Eenmaal aangekomen in de zestien aangekomen rondde de Portugees keurig af met binnenkant rechts: 2-0.

Vlak na rust liet Jan Oblak zijn kwaliteiten zien met een geweldige reflex op een gekruld schot van Kvaratskhelia. Niet veel later dacht 'Álvarez Atleti volledig terug in de wedstrijd te brengen, toen hij ontsnapte aan de aandacht van de Fransen en met een laag schot de verre hoek trof. Arbiter István Kovács werd naar het VAR-scherm geroepen en constateerde een overtreding van Koke op Doué.

Oblak speelde daarna een minder positieve rol door de bal los te laten op het moment dat Senny Mayulu naast hem stond. De Fransman pikte de bal van de Sloveen af, maar het leverde geen goal op. Atleti was woedend dat Kovács niet floot voor een overtreding, en dat leverde Clément Lenglet zijn tweede gele kaart op: rood.

Desondanks kregen de tienkoppige Spanjaarden een megakans via Alexander Sørloth, die na een voorzet vanaf rechts voor een vrijwel leeg doel over schoot. Trainer Diego Simeone kon zijn ogen haast niet geloven en zakte door zijn knieën.

Aan de overkant vergrootte Mayulu de marge naar drie met een lage knal in de korte hoek na matig verdedigend werk van Atleti. Diep in blessuretijd leverde een handsbal van Robin Le Normand zelfs nog een strafschop op voor PSG. Lee benutte het buitenkansje: 4-0.