Paris Saint-Germain neemt twijfels over intenties WK voor clubs weg en treedt aan met absoluut sterrenensemble

Paris Saint-Germain gaat met een absolute topselectie aantreden op het WK voor clubs. Na het winnen van de Champions League was het onduidelijk in hoeverre het intercontinentale clubtoernooi serieus genomen zou worden na een slepend seizoen, maar de Parijzenaren laten nu blijken de strijd om de wereldbeker bloedserieus te nemen.

Spelers van PSG hebben na het winnen van de Champions League-finale nauwelijks kunnen rusten, want de interlandperiode ging enkele dagen daarna al van start. Een deel van de spelersgroep kwam onder meer in actie tijdens de Nations League en in de WK-kwalificatiereeks.

Er waren twijfels over hoe serieus het WK voor clubs genomen zou worden na een lang seizoen. Trainer Luis Enrique toont nu met de bekendmaking van zijn selectie aan met veel ambitie aan het internationale toernooi te beginnen.

Onder meer bondscoach Ronald Koeman sprak afgelopen week uit dat spelers geen zin zouden hebben in het WK voor clubs in de Verenigde Staten. “Ik kan me niet voorstellen dat een speler die heel veel prijzen heeft gewonnen ook heel blij is met een WK voor clubteams, ten opzichte van een landstitel, Champions League, EK of WK. Je maakt spelers kapot hiermee.”

De Parijzenaren gaan het in de groepsfase opnemen tegen Atlético Madrid, Botafogo en Seattle Sounders. De eerste wedstrijd in Groep B wordt afgewerkt op 15 juni, wanneer Atlético Madrid direct de tegenstander is.

Dit is de volledige selectie van Paris Saint-Germain voor het WK voor clubs:

Keepers: Donnarumma, Safonov, Arnau Tenas.

Verdedigers: Hakimi, Kimpembe, Beraldo, Marquinhos, L. Hernandez, Nuno Mendes, Pacho.

Middenvelders: Zaïre-Emery, Fabian, Vitinha, Lee Kang-in, Moscardo, J. Neves, Kamara, Mbaye.

Aanvallers: G. Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Kvaratskhelia, Mayulu.