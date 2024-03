Paris Saint-Germain mede dankzij fraai Ã©Ã©n-tweetje MbappÃ© halve finalist

Paris Saint-Germain mede dankzij fraai één-tweetje Mbappé halve finalist

Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Coupe de France. De ploeg van trainer Luis Enrique was in het eigen Parc des Princes met 3-1 te sterk voor OGC Nice. Kylian Mbappé, Fabián Ruiz en Lucas Beraldo zorgden voor de treffers van PSG, dat het in de halve finale opneemt tegen Stade Rennes.

Bijzonderheden:

PSG kwam al in de elfde minuut op voorsprong. Mbappé ging een één-tweetje aan met Ruiz, kreeg de bal terug in de zestien en werkte van dichtbij af: 1-0.

Kylian Mbappé the magician! ??



Through the legs of the keeper for the goal ?? pic.twitter.com/mpl6II4SbV — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 13, 2024

Nice-doelman Marcin Bulka ging na ruim een half uur ernstig de fout in. De Pool wachtte veel te lang met wegtrappen en rekende daarbij niet op Ousmane Dembélé. Bulka schoot de bal tegen Dembélé aan en wist toen niet meer waar de bal zich bevond. Die bevond zich bij Dembélé, die Ruiz een niet te missen kans bood: 2-0.

Een kleine tien minuten voor tijd kwam Nice terug in de wedstrijd. Een schitterende dribbel van Jérémie Boga had een beter lot verdiend, maar tot opluchting van de Ivoriaan was de rebound wel een prooi voor Gaëtan Laborde: 2-1.

PSG wanhoopte echter niet van de aansluitingstreffer en maakte er na een uur spelen 3-1 van. Het was Lucas Beraldo die bij de tweede paal binnenkopte en zo voor zijn eerste treffer in Parijse dienst tekende.

Onder meer Kang-in Lee, Dembélé en Warren Zaïre-Emery kwamen nog dicht bij de vierde treffer van PSG, terwijl Gianluigi Donnarumma in blessuretijd nog voorkwam dat Terem Moffi de spanning terugbracht. Gescoord zou er niet meer worden en dus bekert PSG verder.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties