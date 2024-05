‘Paris Saint-Germain maakt gigantisch bedrag vrij uit vertrek van Mbappé’

Het aanstaande en transfervrije vertrek van Kylian Mbappé legt Paris Saint-Germain bepaald geen windeieren. De Engelse journalist Ben Jacobs meldt vrijdagavond namelijk dat de Franse kampioen maar liefst 225 miljoen euro vrijmaakt uit de verkoop van de sterspeler. Jacobs benadrukt dat dit bedrag inclusief belastingen en sociale zekerheid is.

"Een aanzienlijk deel hiervan zal deze zomer aan meerdere spelers worden besteed als onderdeel van de voortdurende vernieuwing van de selectie en investeringen in jong talent", voegt Jacobs toe aan zijn berichtgeving rondom Mbappé.

Opvolger

Khvicha Kvaratskhelia is volgensin beeld om Mbappé deze zomer op te volgen. Napoli vraagt naar verluidt 120 miljoen euro voor de vleugelaanvaller die vorig seizoen een groot aandeel had in de landstitel in de Serie A. Het is onbekend of Kvaratskhelia openstaat voor een vervolg bij PSG.

De geruchtenmolen rondom Mbappé draaide de laatste maanden overuren. Er werd gesproken over transfers naar Liverpool, Saudi-Arabië en voornamelijk Real Madrid. De Franse superster, die sinds 2017 uitkomt voor PSG, loopt deze zomer dus uit zijn contract en kan gratis de deur uit.

Mbappé werd in 2017 op huurbasis overgenomen van AS Monaco, dat een jaar later 175 miljoen euro ontving voor de international van Frankrijk. Transfermarkt schat zijn transferwaarde momenteel in op 180 miljoen euro. PSG ontvangt normaal gesproken geen transfersom, daar Mbappé over een aflopend contract beschikt.

Real Madrid

Real Madrid lijkt de volgende club van Mbappé te worden. Al maandenlang is de verwachting dat Mbappé gaat tekenen bij de Spaanse kampioen, maar vooralsnog werd de overstap niet officieel gecommuniceerd. Onder meer het Franse mediumberichtte al wel over een akkoord.

Mbappé veroverde met PSG zeven landstitels en driemaal de nationale beker. De Champions League werd tot zijn grote teleurstelling echter nooit gewonnen. De spits kan met een prijs afscheid nemen: PSG staat op 25 mei in de finale van de Coupe de France tegenover Olympique Lyon.