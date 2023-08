Paris Saint-Germain legt na duel met Rangers bod van 25 miljoen neer bij PSV

Zondag, 27 augustus 2023 om 22:17 • Mart van Mourik

Paris Saint-Germain gaat spoedig met een verhoogd bod komen op Johan Bakayoko, zo meldt de Belgische journalist Sacha Tavolieri. In januari klopten de Parijzenaren al met een bedrag van circa vijftien miljoen euro aan bij PSV, dat het bod resoluut van tafel veegde. Naar verluidt komt de aanbieding na het Champions League-duel tussen PSV en Rangers binnen.

Niet alleen PSG is geïnteresseerd in de diensten van Bakayoko, want ook Burnley heeft reeds een bod van twintig miljoen euro neergelegd in Eindhoven. De aanbieding uit de Premier League werd eveneens onmiddellijk geweigerd door PSV, dat Bakayoko volgens de berichtgeving van onder meer De Telegraaf niet voor minder dan dertig miljoen euro plus bonussen laat gaan.

Naast Burnley en PSG houden ook Everton en Crystal Palace de ontwikkelingen rond de buitenspeler nauwlettend in de gaten, zo klinkt het. De twee laatstgenoemde clubs hebben overigens nog geen officieel bod uitgebracht. PSV stelt zich volgens de berichtgeving hard op in de onderhandelingen en de kans dat Bakayoko vertrekt wordt steeds kleiner, daar de transferdeadline nadert.

Mocht Bakayoko de overstap naar het buitenland maken, dan heeft PSV in ieder geval al wel een vervanger op het oog. Hirving Lozano staat bovenaan het verlanglijstje en de Mexicaan heeft zelf ook oren naar een terugkeer in Eindhoven. Napoli wenst volgens het Eindhovens Dagblad vijftien miljoen euro te ontvangen voor de vleugelspeler.