Paris Saint-Germain kegelt Arne Slot en Liverpool uit de Champions League

Paris Saint-Germain heeft ten koste van Liverpool een ticket bemachtigd voor de kwartfinale van de Champions League. Dinsdagavond waren de Parijzenaren in de reguliere speeltijd met 0-1 te sterk voor the Reds, dat een week eerder met dezelfde cijfers won in Parijs. Omdat er ook in de verlenging niet gescoord werd, moesten strafschoppen uitkomst bieden. In de penaltyserie was PSG beter: 4-1. Darwin Núñez en Curtis Jones misten hun respectievelijke strafschoppen. De tegenstander in de kwartfinale is Club Brugge of Aston Villa.

Slot had zoals gebruikelijk een basisplek ingeruimd voor Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch, terwijl de niet geheel fitte Cody Gakpo op de bank zat. De Nederlandse keuzeheer voerde geen wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen heenduel (0-1).

In de vierde speelminuut was het Mohamed Salah die de eerste kans van de wedstrijd noteerde, maar hij verzuimde de bal binnen te werken vanaf circa zeven meter afstand. Ook zijn tweede poging enkele minuten later wist hij niet te verzilveren.

Aan de overzijde was het bij de eerste aanval wel direct raak. Een voorzet van Bradley Barcola werd door een miscommunicatie met Alisson Becker slecht verwerkt door Ibrahima Konaté, waardoor Ousmane Dembélé van dichtbij kon intikken: 0-1.

Nadien bleef PSG loeren op de counter, terwijl Liverpool er niet in slaagde een definitieve doorbraak te forceren. The Reds kwamen zelfs goed weg in de eerste helft, want Khvicha Kvaratskhelia, Barcola én Dembélé verzuimden hun goede mogelijkheden om te zetten in doelpunten.

In de tweede helft werd de druk op het doel van Gianluigi Donnarumma verder opgevoerd. Dominik Szoboszlai dacht de gelijkmaker aan te tekenen na een klein uur spelen, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel van Luis Díaz eerder in de aanval.

Een kwartier voor tijd raakte Trent Alexander-Arnold geblesseerd en hij werd vervangen door Jarell Quansah. Laatstgenoemde kreeg enkele minuten later direct een grote kopkans; zijn poging belandde echter op de binnenkant van de paal. In de slotfase gingen beide teams nog op zoek naar een treffer, maar in de reguliere speeltijd werd die niet meer gevonden.

In de verlenging was de grootste kans voor PSG. Dembélé sneed vanaf de linkerkant naar binnen en plaatste een hard schot in de rechterbenedenhoek, waar Alisson ternauwernood redding kon brengen. Ook in de verlenging werd niet meer gescoord, waardoor een strafschoppenserie volgde.

Núñez was de eerste die zijn penalty miste, waarna ook Jones faalde vanaf elf meter. PSG benutte al zijn strafschoppen.