Paris Saint-Germain is ondanks excuusvideo onverbiddelijk voor Lionel Messi

Zaterdag, 6 mei 2023 om 16:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:23

Lionel Messi behoort niet tot de 19-koppige wedstrijdselectie van Paris Saint-Germain voor het competitieduel met Troyes van aanstaande zondag. De Argentijnse sterspeler verscheen maandag niet op de training van PSG, omdat hij in Saudi-Arabië was om dat land te promoten als ambassadeur. De onverwachte afwezigheid kwam Messi op een flinke straf te staan: hij werd voor twee weken geschorst en ontvangt in die periode ook geen salaris. De aanvaller bood zijn excuses aan, echter blijkt de Franse grootmacht onverbiddelijk.

PSG heeft zaterdagmiddag de wedstrijdselectie bekendgemaakt voor het duel met Troyes. Messi is de grote afwezige. Hoewel de club geen details heeft gegeven over de schorsing van de aanvaller, wordt verondersteld dat hij tegen Troyes zijn schorsing uitzit. Mocht PSG deze niet opheffen, zal Messi er ook niet bij zijn tegen Ajaccio (13 mei). Mogelijk maakt hij dan zijn rentree tegen Auxerre op 21 mei. PSG heeft in de Ligue 1 momenteel een voorsprong van vijf punten op achtervolger Olympique Marseille met nog vijf wedstrijden te gaan.

???? Le groupe parisien pour le déplacement à Troyes ce dimanche. #ESTACPSG I #Ligue1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 6, 2023

Het plan was dat de spelers van PSG twee dagen rust zouden krijgen als ze het competitieduel met Lorient van afgelopen zondag wisten te winnen, vandaar Messi's geplande reis naar Saudi-Arabië. De schrijnende 1-3 nederlaag veranderde echter de plannen van de club. Hoofdcoach Christophe Galtier besloot dat zijn selectie de dag na de nederlaag zou gaan trainen. Dat deden ze uiteindelijk ook, zonder Messi.

De aanvaller deed vervolgens zijn kant van het verhaal. “Ik dacht dat we, zoals altijd, een dag vrij zouden hebben na de wedstrijd (tegen Lorient, 1-3 nederlaag, red.)”, zei de wereldkampioen vrijdag in een Instagram-story. “Ik had deze reis gepland en ik kon het niet meer annuleren. Dat had ik eerder al een keer gedaan. Ik wil mijn excuses aanbieden aan mijn teamgenoten, en wacht af wat de club van plan is met mij.”