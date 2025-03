Paris Saint-Germain is Olympique Marseille de baas en pakt enorme voorsprong in Ligue 1

Paris Saint-Germain heeft Le Classique zondagavond in winst weten om te zetten. In het eigen Parc des Princes was de ploeg van Luis Enrique met 3-1 te sterk voor Olympique Marseille. Het is een kwestie van tijd voor PSG kampioen wordt. De Parijzenaren hebben negentien punten meer dan naaste achtervolger Marseille.

PSG begon goed aan de wedstrijd en loste een eerste waarschuwingsschot van Nuno Mendes, wiens schot op het laatste moment tot hoekschop verwerkt werd. Lang hoefden de PSG niet te wachten op de openingstreffer. Ousmane Dembélé omspeelde doelman Gerónimo Rulli en schoot uit de draai raak: 1-0.

Aan de overkant dreigde Marseille enkele keren nadrukkelijk, maar doelman Gianluigi Donnarumma stond paraat en maakte een afstandsschot en een lage voorzet onschadelijk.

Vlak voor rust deelde PSG alsnog een volgende klap uit. Fabián Ruiz werd in de diepte bereikt en legde de bal breed richting de tweede paal, waar Mendes zijn been strekte om binnen te tikken: 2-0.

Vlak na rust kwam Marseille volledig terug in de wedstrijd. Het was uitgerekend ex-PSG'er Rabiot, die niet geliefd is bij de PSG-fans door zijn dienstverband bij rivaal Marseille, die het weer spannend maakte. Hij was het eindstation van een counteraanval.

Desondanks slaagde Marseille er niet in zich helemaal in de wedstrijd terug te vechten. Een kwartier voor tijd maakte Marseille-verdediger Pol Lirola een einde aan alle illusies, door de bal op klungelige wijze achter teamgenoot Rulli te werken: 3-1.