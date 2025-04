Paris Saint-Germain is na prachtgoals tegen Aston Villa dicht bij halve finale Champions League

Paris Saint-Germain heeft woensdag een eerste stap gezet richting de halve finale van de Champions League. In het Parc des Princes kwam Aston Villa dankzij een treffer van Morgan Rogers op voorsprong, maar prachtige goals van Desiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia en Nuno Mendes zorgden voor de Franse zege: 3-1. De return in Birmingham vindt volgende week woensdag plaats.

Bij PSG had trainer Luis Enrique geen basisplaats in huis voor Bradley Barcola. De Parijse voorhoede naast Kvaratskhelia en Doué verder uit valse spits Ousmane Dembélé. Bij Villa waren onder meer Lamare Bogarde, Ian Maatsen en Ollie Watkins bankzitters; Donyell Malen is niet ingeschreven voor de Champions League.

De toeschouwers in Parijs, waaronder Prins William, zoonlief George en Thomas Tuchel, zagen een niet al te enerverende openingsfase. Daarin was Dembélé het gevaarlijkst, met een schot dat gekraakt werd door centrumverdediger Pau Torres.

Net toen PSG beter in de wedstrijd begon te komen, sloeg Villa aan de overkant uit een vlijmscherpe counteraanval toe. Youri Tielemans werd de diepte ingestuurd, keek op en zag de ruimte bij de tweede paal, waar de vogelvrije Rogers geen moeite had om binnen te tikken: 0-1.

Toch zou de voorsprong niet lang op het bord blijven staan. Slechts vier minuten na de openingstreffer gaf Mendes mee aan Doué, die met rechts uithaalde en Martínez volstrekt kansloos liet met een uithaal die via de onderkant van de lat binnensloeg: 1-1. PSG bleef aandringen, maar voor rust zou er niet meer gescoord worden.

Vlak na rust greep de ploeg van Enrique alsnog de voorsprong. Fabián Ruiz gaf mee aan Kvaratskhelia, die zijn directe tegenstander Axel Disasi volledig doldraaide. De Georgiër kreeg een schiet kans met links en schoot de bal uit een lastige hoek prachtig raak via de binnenkant van de paal: 2-1.

In de fase na de 2-1 ontsnapte Villa meermaals aan een grotere achterstand. Zo raakte Kvaratskhelia de bal dit keer niet goed en liet hij een aardige kans onbenut. Dat gold even later ook voor Achraf Hakimi. De Marokkaanse sterspeler zag Martínez schitterend redding brengen.

Villa bleef met hangen en wurgen in de wedstrijd. Zo ging er wegens nipt buitenspel een streep door een treffer van Hakimi. Aan de overkant haalden speldenprikjes van Rashford niets uit. In blessuretijd moesten de Engelsen nog een mokerslag verwerken, toen Mendes in de zestien opdook en na een kapbeweging raakschoot: 3-1.