Paris Saint-Germain halvefinalist in de Champions League ondanks fantastische comeback Aston Villa

Na een ware thriller heeft Paris Saint-Germain zich ten koste van Aston Villa geplaatst voor de halve finale van de Champions League. Na de 3-1 zege in Parijs en een 0-2 voorsprong in Birmingham leek er niets aan de hand voor de Fransen. Villa knokte zich fantastisch terug en boog de achterstand om in een 3-2 voorsprong. Meerdere kansen op de 4-2 volgden, maar een volgende treffer, die een verlenging zou hebben betekend, viel niet. PSG neemt het in de halve finale op tegen Real Madrid of Arsenal.

Villa wist dat het minimaal twee keer moest scoren en begon dan ook bijzonder fel. De ploeg van Unai Emery zette PSG flink onder druk, en daar hadden de bezoekers het lastig mee. Met iets meer geluk dan wijsheid bleven de grote kansen in eerste instantie uit, al bleef Villa vol overtuiging de aanval zoeken.

Balverlies van Marcus Rashford bij één van die aanvallen bleek echter dodelijk. Bradley Barcola werd bereikt aan de linkerkant en gaf scherp voor. Doelman Emiliano Martínez leek te schrikken van de aanwezigheid van Pau Torres, waardoor de afvallende bal voor de voeten van Achraf Hakimi belandde. De Marokkaan rondde overtuigend af: 0-1.

Villa gaf uiteraard niet op voor zijn fanatieke supporters, die het Engelse hondenweer trotseerden om hun ploeg aan te moedigen. Bijna gaf Morgan Rogers wat terug aan de thuisfans, die zagen hoe de vleugelspeler na het uitkappen van Willian Pacho net naast het doel van Gianluigi Donnarumma schoot.

Villa zette aan en werd opnieuw geslacht in de counter. Binnen no time schakelde PSG om van zijn eigen helft naar de andere. Dembélé had meerdere opties op puntje zestien en koos voor Nuno Mendes, die met zijn schot de korte hoek vond: 0-2.

Met een tussenstand van 1-5 leek alles gespeeld in het tweeluik, maar de waarheid bleek volstrekt anders. De uitstekend spelende Rashford gaf mee aan John McGinn, die op zijn beurt Tielemans bereikte. De poging van de Belg vloog enigszins gelukkig, via Pacho, binnen: 1-2.

Het geloof keerde volledig terug bij de ploeg van Emery, die zijn manschappen naar voren stuwde en tien minuten na rust opnieuw kon juichen. McGinn stoomde op vanuit het middenveld en de Schot schoot snoeihard in de bovenhoek. Zelfs Donnarumma kon daar niet bij: 2-2.

En het werd nog gekker. Rashford slalomde als in zijn beste dagen langs twee man van Villa en behield het overzicht. Ezri Konsa stond op precies de juiste plek en joeg de 3-2 tegen de touwen. Nog één goal had Villa nodig om de verlenging te bereiken.

PSG kwam nog verder onder druk te staan en het was volledig aan Donnarumma te danken dat de Engelsen niet op 4-2 kwamen. Zo maakte de goalie volledig gebruik van zijn lengte om een kopbal van Tielemans uit de bovenhoek te tikken en voorkwam zijn uitschuifbeen een treffer van invaller Marco Asensio, eigendom van PSG.

Konsa, die normaliter niet al te vaak scoort, had vlak daarna zijn tweede moeten maken toen hij volledig vrij had kunnen binnenschieten. De centrumverdediger miste de bal echter volledig, tot ongeloof en ontsteltenis van Villa Park.

PSG liet na in de counter toe te slaan, waardoor het tot het laatste moment spannend bleef. Het laatste gevaar kwam van de voet van invaller Ian Maatsen, die zijn kiezelharde schot van de doellijn gehaald zag worden door Pacho.