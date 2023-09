Paris Saint-Germain faalt hopeloos op bezoek bij hekkensluiter

Zaterdag, 30 september 2023 om 18:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:02

Paris Saint-Germain is er niet in geslaagd om de koppositie in de Ligue 1 over te nemen. De ploeg van Luis Enrique wist op bezoek bij hekkensluiter Clermont Foot geen enkel doelpunt te maken: 0-0. Het was al de vierde keer in zeven competitieduels dat de Parijzenaren punten verliezen. PSG staat tweede maar kan deze speelronde door tal van ploegen worden ingehaald. Clermont klimt van de laatste plek af en is nu zeventiende.

Luis Enrique besloot te switchen naar een systeem met drie centrumverdedigers en wingbacks. Gonçalo Ramos maakte tegen Olympique Marseille (4-0 zege) eindelijk zijn eerste twee doelpunten voor PSG, maar moest zijn plek in de spits tegen Clermont afstaan aan Randal Kolo Muani. De van Eintracht Frankfurt overgenomen spits werd geflankeerd door Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé.

De thuisploeg kende een moeizame start en had in de openingsfase een noodingreep nodig van Milan Skriniar, die het schot van Cheick Oumar Konaté op het laatste moment blokte. Daarna nam PSG het balbezit in handen en volgden ook steeds meer kansen. Zo zag Mbappé zijn schot na een fraaie combinatie met Achraf Hakimi gekeerd worden door doelman Mory Diaw.

Na rust volgde een nog grotere kans voor Mbappé, die de bal na een voorzet van Dembélé weliswaar voorbij Diaw tikte, maar het doel niet vond. PSG kreeg meer en meer haast. In het laatste kwartier appelleerde Kolo Muani tevergeefs voor een penalty en kreeg Mbappé zelfs een gele kaart voor een vermeende schwalbe in het strafschopgebied. Een stiftje van de ingevallen Gonçalo Ramos werd op de doellijn weggehaald door een verdediger.