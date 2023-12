Paris Saint-Germain bereikt knock-outfase na spektakelstuk tegen Dortmund

Een spectaculair duel tussen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Beide ploegen creëerde enorme kansen en het was tot het laatste moment onzeker welke ploeg zich zou plaatsen voor de volgende ronde. Uiteindelijk had PSG, gezien het resultaat bij Newcastle United - AC Milan (1-2), genoeg aan een remise om als nummer twee de knock-outfase te halen.

De situatie vooraf

Dortmund was voor 21:00 uur als enige ploeg in de groep zeker van de knock-outfase. Wel zouden de Duitsers de koppositie weggeven als er verloren zou worden van PSG. De Parijzenaren moesten op hun beurt winnen als Newcastle United dat ook zou doen tegen AC Milan. Een gelijkspel zou ook voldoende zijn voor PSG als Milan gelijk zou spelen of winnen tegen Newcastle. Ook Milan maakte nog een kleine kans. Dan moest het winnen van Newcastle én moest PSG verliezen van Dortmund.

Aan de kant van Dortmund was er opnieuw geen basisplaats voor Donyell Malen. Karim Adeyemi kreeg de voorkeur op de rechterflank. Marco Reus en Julian Brandt moesten voor de aanvoer richting spits Niclas Füllkrug zorgen. Bij PSG hadden de razendsnelle aanvallers Randal Kolo Muani en Kylian Mbappé de taak om het leven van de relatief trage Dortmund-defensie zuur te maken. Ousmane Dembélé was er wegens een schorsing niet bij. Hij werd vervagen door Bradley Barcola.

De eerste kans van de wedstrijd kwam tot stand na een prachtig hakje van Füllkrug. De spits bediende met zijn hoogstandje Reus, die zijn schot richting de verre hoek gekeerd zag worden door Gianluigi Donnarumma. Aan de andere kant werden ook de kwaliteiten van Gregor Kobel getest. De Duitser had een prima antwoord in huis op een afstandsschot van Vitinha. Marius Wolf kreeg de grootste kans in de openingsfase. Hij werd vanuit Frans perspectief net genoeg gehinderd en schoot naast.

Dat PSG in de fase daarna niet op voorsprong kwam, mag een wonder genoemd worden. Allereerst schoot Kang-In Lee in in vogelvrije positie voor het doel naast. Enkele momenten later werd Mbappé weggestoken. De pijlsnelle aanvaller omspeelde Kobel en schoot op doel, maar Süle bracht redding voor de doellijn met een sublieme tackle.

De verdediging van Dortmund was even later kansloos bij het schot van Barcola op de rand van de zestien. Het gekrulde schot van de jongeling belandde op de paal. Opnieuw kwam Dortmund goed weg. Kolo Muani was veel te snel voor de defensie van Dortmund. De inzet van de aanvaller scheerde de paal en rolde naast.

Dortmund had genoeg van het eenrichtingsverkeer en besloot daarom zelf maar weer een kans te creëren. Opnieuw kwam Reus dichtbij, ware het niet dat zijn volley stijlvol gekeerd werd door Donnarumma. Kolo Muani miste aan de andere kant opnieuw een grote kans. Dit keer stuitte hij op Kobel in de korte hoek. Daarmee was het nog steeds niet gedaan voor rust. Hummels kopte uit een vrije trap een grote kans naast.

Na rust bleef het kansen regenen en werd de score dan eindelijk geopend. Achraf Hakimi stond te slapen, waarna Füllkrug de bal bij Adeyemi bracht. De vleugelspeler schoot via de binnenkant van de paal binnen en bekroonde zijn goal met een fraaie salto: 1-0. Lang duurde de Duitse feestvreugde niet. Mbappé snelde langs de verdediging en gaf voor op Barcola, die op zijn beurt klaarlegde voor Warren Zaïre-Emery. Het toptalent liet Kobel kansloos: 1-1.

De ingevallen Malen liet zich zien met een prima schot in de korte hoek, waar Donnarumma nog net op tijd bij zat. Het tempo kwam daarna iets lager te liggen, al was het gevaar nooit ver weg. Zo schoot Mbappé door de benen van Hummels door net naast. Mbappé rondde even later wel af, maar dit keer stond hij nipt buitenspel. Uiteindelijk was het gelijkspel genoeg voor PSG om door te bekeren in het miljardenbal.

En het is al weer ????????????! ?? De Fransen leven weer door deze prik van Emery ??#ZiggoSport #UCL #BVBPSG pic.twitter.com/dfRnQIU6tH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 13, 2023

Eindstand Groep F:

1. Borussia Dortmund 6 - 11

2. Paris Saint-Germain 6 - 8

3. AC Milan 6 - 8

4. Newcastle United 6 - 5



