Paniek op veld bij Egypte: veldbestormer die Salah belaagt wordt hard geslagen

Mohamed Salah is zondag ongewild betrokken geraakt bij een incident met een supporter. Tijdens de uitwedstrijd tegen Sierra Leonne kwam een supporter het veld op richting de grote ster van Egypte. Hoewel de fan waarschijnlijk geen kwaad in de zin had, brak enige paniek uit op het veld bij de stewards. Die sloegen meermaals hard in op de supporter. Salah kwam met de schrik vrij.

Op foto's die circuleren op X is te zien dat de veldbestormer Salah lijkt te willen aanbidden. Er lijkt dus geen sprake van 'een aanval' op Salah, zoals sommige bronnen het noemen.

Salah werd al snel beschermd door zijn ploeggenoot Mohamed Abdelmonem, waarna stewards de veldbestormer in de kraag grepen. Tegelijkertijd kwamen meer supporters het veld op, waardoor een enigszins bedreigende situatie ontstond.

Absolutely shocking scenes from Egypt’s game against Sierra Leone as it looks like Mohamed Salah was targeted by pitch-invaders. They seem to be going directly to try and attack him ??????pic.twitter.com/qqMrejPbwc