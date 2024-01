Palestina en Syrië voor het eerst naar achtste finale Azië Cup na overwinningen

Palestina heeft zich dinsdag geplaatst voor de achtste finale van de Azië Cup. In Doha was de ploeg van bondscoach Makram Daboub met 0-3 veel te sterk voor Hong Kong. Daardoor eindigt Palestina als derde in Groep C, die gewonnen werd door Iran en waarin de Verenigde Arabische Emiraten op de tweede plek eindigden. Het team van Daboub zit bij de vier beste nummers drie en plaatst zich zodoende voor de knock-outfase. Ook Syrië wist zich voor het eerst bij de laatste zestien te voegen na een 1-0 zege op India.

Hong Kong - Palestina 0-3

De openingstreffer werd al gevonden in de twaalfde speelminuut. Musab Al-Battat bediende vanaf de rechterkant Oday Dabbagh, die ter hoogte van de vijfmeterlijn de 0-1 binnenknikte. Ook de 0-3 kwam op naam van de spits van Charleroi. Van dichtbij tikte Dabbagh uit de rebound de eindstand op het scorebord. Enkele minuten na rust had Zaid Qunbar al voor de 0-2 voorsprong gezorgd. Dankzij de overwinning eindigde Palestina bij de beste nummers drie van de groepsfase, en dat werd uitbundig gevierd.

Syrië - India 1-0

Syrië slaagde er nog nooit in de laatste zestien te halen, al kreeg het dinsdag een ultieme mogelijkheid daartoe tegen het relatief zwakke en puntloze India. Een kwartier voor tijd kroonde Omar Maher Khribin zich tot matchwinner. De aanvaller van Al-Wahda ontdeed zich in de zestien van zijn directe tegenstander, om vervolgens in de korte hoek raak te schieten: 1-0. Syrië eindigt als derde in Groep B achter Australië en Oezbekistan, maar behoort hoe dan ook tot de vier beste nummers drie.

