Pak 6x je inzet als Uitblinker Vinícius Júnior de score opent tegen Dortmund!

Borussia Dortmund en Real Madrid maken zich op voor de finale van de Champions League. Wembley is zaterdagavond het decor van de belangrijkste wedstrijd in het Europese clubvoetbal. De kraker in het miljardenbal in Noord-Londen begint om 21:00 uur Nederlandse tijd.

Veel ogen bij Real Madrid zullen zaterdag gericht zijn op Vinícius Júnior. De Braziliaanse vleugelaanvaller staat op 23 goals en 11 assists in 38 wedstrijden in alle competities. De verwachting is dat Vinícius ook tegen Dortmund belangrijk gaat zijn voor de kampioen uit Madrid.

Zie jij Vinícius Júnior de score openen tegen Borussia Dortmund? Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de Uniboost Uitblinker!

Unibet heeft voor de ontmoeting in Londen een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen. Voor Borussia Dortmund - Real Madrid is dit een speciale odd voor de openingsgoal van Vinícius Júnior. De reguliere quotering is 4.80. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 6.00! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Zie jij Vinícius Júnior de score openen tegen Borussia Dortmund? Ja Nee Stem Zie jij Vinícius Júnior de score openen tegen Borussia Dortmund? Ja 0% Nee 0% Totaal aantal stemmen: 0 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties