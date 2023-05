Paixão noemt naam van club die bereid was om meer te betalen dan Feyenoord

Woensdag, 31 mei 2023 om 14:15 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:27

Danilo en Igor Paixão hebben in een interview in het Algemeen Dagblad samen uitgebreid teruggeblikt op hun eerste seizoen bij Feyenoord. De twee Brazilianen, die vorig jaar overkwamen van respectievelijk Ajax en Coritiba, zijn beste vrienden geworden. Danilo maakte Paixão wegwijs in Nederland en hielp hem waar nodig. Laatstgenoemde maakt nu bekend dat hij afgelopen zomer ook naar Los Angeles FC kon, dat zelfs meer wilde betalen. “Maar ik wilde naar Europa, naar De Kuip”, aldus Paixão.

De vleugelspeler werd gehaald door Feyenoord om het vertrek van smaakmaker Luis Sinisterra op te vangen, die de Rotterdammers voor een recordbedrag van 25 miljoen euro exclusief bonussen in had geruild voor Leeds United. Paixão zocht in de zomer al snel contact met Danilo. “Toen Coritiba bijna akkoord was met Feyenoord, stuurde ik Danilo een berichtje. Ik had op internet gekeken of er nog een Braziliaan onder contract stond bij Feyenoord. Zijn antwoord was geweldig, hij zou mij wegwijs maken in Nederland en Rotterdam. Ik was als een broer voor hem. Die woorden heeft hij waargemaakt: Danilo is echt mijn vriend.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Vlak voordat de transfer rondkwam meldde Los Angeles FC zich nog. Die wilden meer betalen”, vervolgt Paixão, die zich daardoor niet van de wijs liet brengen. “Mijn vader en ik belden meteen naar Dennis te Kloese met de mededeling dat ik helemaal niet naar de MLS zou gaan. Ik wilde naar Europa, naar De Kuip. Daar heb ik geen seconde spijt van gehad.” De vleugelspeler had even nodig om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving. Zo moest hij het in het begin van het seizoen voornamelijk doen met invalbeurten, omdat hij nog geen Engels kon en Arne Slot hem daardoor weinig tot geen aanwijzingen kon geven. “Dan riep hij go, go, go”, lacht Paixão. “Dat ik druk moest zetten. Maar ik snapte niet altijd wat hij bedoelde. Ik oefen erop, hoor. Op een dag geef ik interviews in het Engels.”

Danilo is als een grote broer voor Paixão. De spits vertelt dat zijn landgenoot zijn zus en moeder miste tijdens de festiviteiten rondom het kampioenschap van Feyenoord. “Die waren al in Nederland geweest en de regel is dat je dan drie maanden moet wachten voor de volgende keer”, zegt de spits. De vader van Paixão was wel aanwezig. “Mijn ouders hebben veel voor mij opgegeven. Daarom ben ik ook zo blij dat ik in mijn eerste seizoen in Europa al meteen een grote prijs heb gepakt, mijn eerste landstitel. Mijn vader was erbij. Hij wist niet wat hij zag in het stadion en vooral op de Coolsingel. Al die mensen, al die blijdschap...”

“We moeten eigenlijk eens van de Kop van Zuid naar de Coolsingel wandelen”, zegt Danilo. “Kijken hoelang we erover doen. De mensen zijn zo blij, iedereen maakt een praatje. Ja, ook als je niet altijd in de basis hebt gestaan.” De spits begon het seizoen als eerste keuze in de punt van de aanval, maar Santiago Giménez kreeg rond de winterstop de voorkeur van Slot en verdween toen niet meer uit het elftal. Danilo moest het daardoor doen met invalbeurten, hoewel hij wel in elke officiële wedstrijd van Feyenoord dit seizoen minuten heeft gemaakt. Hij is de enige speler van de Rotterdammers die dat kan zeggen. “Natuurlijk heeft Giménez het goed gedaan, maar als je blijft knokken komen er altijd weer kansen. God geeft je die.”