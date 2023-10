Paixão laat al dansend geslachtsdeel zien en verwijdert post meteen

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 09:55 • Laatste update: 09:55

Op Instagram zijn korte tijd beelden opgedoken van een naakte Igor Paixão. De aanvaller van Feyenoord filmde zijn geslachtsdeel terwijl hij al dansend voor de spiegel stond. De video is inmiddels verwijderd.

Hoe het pijnlijke misverstand heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Mogelijk wilde Paixão iemand een privé-bericht sturen en drukte hij per ongeluk op de verkeerde knop. De video werd enkele minuten na plaatsing meteen verwijderd.

Op de video is te zien hoe de voetballer al dansend voor de spiegel staat, wanneer hij zichzelf staat te filmen. Op de achtergrond is een liedje te horen. Feyenoord werkt naar verluidt op de achtergrond aan het beperken van de schade voor Paixão. Zo rapporteert de club accounts die de video delen.

Op X leiden de beelden tot hilariteit en ongeloof. "Dit is vast niet wat Slot bedoelde met swingen. Dit is de verkeerde Braziliaanse samba", schrijft iemand. Een ander: "Ieder zijn ding, maar ik zou een Champions League-overwinning op een andere manier vieren."

Paixão begon deze week in de basis tegen Lazio en werd twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald. De aanvaller is onder trainer Arne Slot steevast verzekerd van een basisplaats. Tot dusver trof hij drie keer doel dit seizoen, waaronder in de gewonnen Klassieker tegen Ajax.