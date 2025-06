Pablo Rosario mag jaar na Ajax-geruchten dromen van transfer naar Parijs

Pablo Rosario is in gesprek met Paris FC, zo melden L’Équipe en Foot Mercato. De ambitieuze Franse promovendus wil zijn tot medio 2026 lopende contract bij OGC Nice afkopen.

Vanwege zijn connectie met Francesco Farioli werd Rosario de gehele vorige transferzomer gelinkt aan Ajax. Uiteindelijk keerde de Amsterdamse controleur niet terug naar Nederland.

Deze zomer kan de kersverse international van de Dominicaanse Republiek kiezen voor een binnenlandse transfer in de Ligue 1.

Het vermogende Paris FC, dat deels in handen is van Red Bull, gaat flink investeren in de selectie. In de komende jaren moet het gat met stadgenoot Paris Saint-Germain beduidend kleiner worden.

Het is onbekend welke vraagprijs Paris FC hanteert voor Rosario. Transfermarkt taxeert de middenvelder op 8 miljoen euro.

Rosario was in het afgelopen seizoen basisspeler bij Nice. In 2021 nam de Franse club hem voor 6 miljoen euro over van PSV.

Sinds zijn komst kwam Rosario al 148 keer in actie namens Nice. Daarin was hij goed voor vier doelpunten en zes assists.